Давыдов о СКА и ЦСКА: «Для них старт неважен. Они уже смотрят в кубковую весну. Не сомневаюсь, что повторят путь прошлогоднего «Ак Барса»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Виталий Давыдов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

– Ожидали, что главные соперники «Динамо» – армейские клубы – засидятся на старте?

– Не обращайте на ЦСКА и СКА внимание! В отличие от «Динамо», которое срезалось в прошлогоднем плей-офф, для армейских клубов старт по большому счету неважен. Они уже смотрят в кубковую весну, решают свои задачи.

Я не сомневаюсь, что и СКА, и ЦСКА повторят путь прошлогоднего «Ак Барса». Казань тоже еле ковыляла осенью, но весной выглядела уже кк главный фаворит сезона.

Радует, что «Динамо» уже победило и СКА, и ЦСКА. Уже говорил о том, что это прививка уверенности. Но нет никаких сомнений, что к весне мы увидим совсем других армейцев. К этому надо быть готовыми, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Давыдов прав. Единственное , что нынешние победы приятны болельщикам как бы не принижать значимость побед . Вынести СКА в одну калитку у них на поле приятное действие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий