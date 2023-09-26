Давыдов о СКА и ЦСКА: «Для них старт неважен. Они уже смотрят в кубковую весну. Не сомневаюсь, что повторят путь прошлогоднего «Ак Барса»

– Ожидали, что главные соперники «Динамо» – армейские клубы – засидятся на старте?

– Не обращайте на и СКА внимание! В отличие от «Динамо», которое срезалось в прошлогоднем плей-офф, для армейских клубов старт по большому счету неважен. Они уже смотрят в кубковую весну, решают свои задачи.

Я не сомневаюсь, что и СКА, и ЦСКА повторят путь прошлогоднего « ». Казань тоже еле ковыляла осенью, но весной выглядела уже кк главный фаворит сезона.

Радует, что « » уже победило и СКА, и ЦСКА. Уже говорил о том, что это прививка уверенности. Но нет никаких сомнений, что к весне мы увидим совсем других армейцев. К этому надо быть готовыми, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.