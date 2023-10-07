Каменев о 2:3 от СКА: «ЦСКА пропустил ненужный гол в большинстве. Это нас чуть подломило»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Владислав Каменев Хоккей

Владислав Каменев оценил поражение ЦСКА от СКА (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— ЦСКА контролировал матч, создал много моментов, но в итоге уступил. В чем причина?

— Я считаю, что инициатива была у нас большую часть времени. Мы пропустили ненужный гол в большинстве. Я думаю, что нас чуть‑чуть подломила эта ситуация. Мы играли хорошо, было хорошее движение, создали много моментов. Все звенья выполняли работу, которую они могут и хорошо знают.

— Ожидали, что СКА сегодня сыграет вторым номером?

— Да почему вторым? Они точно так же играли активно. В средней зоне – да, они откатывались, не как обычно. Не так, как было в прошлом сезоне.

У них не очень хорошая полоса, как и у нас — плохое начало сезона. Поэтому они чуть поменяли тактику на игру, это дало им плоды, – сказал нападающий ЦСКА.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cever
" Ах, какие мы нежные" (С). Когда реализации нет, капитан привозит себе голы, а у воротчика дырка между ног - выиграть сложно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий