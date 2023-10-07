Каменев о 2:3 от СКА: «ЦСКА пропустил ненужный гол в большинстве. Это нас чуть подломило»

Владислав Каменев оценил поражение ЦСКА от СКА (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— ЦСКА контролировал матч, создал много моментов, но в итоге уступил. В чем причина?

— Я считаю, что инициатива была у нас большую часть времени. Мы пропустили ненужный гол в большинстве. Я думаю, что нас чуть‑чуть подломила эта ситуация. Мы играли хорошо, было хорошее движение, создали много моментов. Все звенья выполняли работу, которую они могут и хорошо знают.

— Ожидали, что СКА сегодня сыграет вторым номером?

— Да почему вторым? Они точно так же играли активно. В средней зоне – да, они откатывались, не как обычно. Не так, как было в прошлом сезоне.

У них не очень хорошая полоса, как и у нас — плохое начало сезона. Поэтому они чуть поменяли тактику на игру, это дало им плоды, – сказал нападающий .