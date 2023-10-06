Ковалев взял бы Кучерова и Малкина в «Спартак»: «В НХЛ прямолинейно действуют: шайбу вкинул, добежал, набросил, добили – все читаемо. В КХЛ передачи, комбинации»

Теги Спартак Евгений Малкин Алексей Ковалев НХЛ КХЛ Никита Кучеров Матч ТВ Хоккей

Алексей Ковалев заявил, что взял бы Никиту Кучерова и Евгения Малкина в «Спартак».

– Пофантазируем, что вы можете взять в «Спартак» любого российского форварда из НХЛ. Кто это будет?

– Кто ближе к моему стилю. Я взял бы Евгения Малкина или Никиту Кучерова.

Они прекрасно видят площадку, здорово читают игру, как видел раньше я.

Когда ты идешь в обводку, разыгрываешь шайбу, выходишь на передачу. Они в этом очень сильные мастера.

– «Спартак» с Кучеровым сразу бы взял Кубок Гагарина.

– Но когда ты из НХЛ приходишь, то здесь все равно немного другой хоккей. Нужно время, чтобы привыкнуть. Игра тут другая, хоккеисты другие.

Там за океаном многие команды действуют прямолинейно: скорость набрал – пам-пам, шайбу в зону вкинул – добежал до угла – набросил на ворота – там добили. Все читаемо.

А в КХЛ ты вроде бы хочешь в такой же хоккей играть, но тут начинают передачи отдавать, вторым эшелоном действовать, комбинации проводить.

И сразу игрок теряется, потому что это не тот хоккей, к которому он привык в НХЛ.

Но большие мастера легко адаптируются к тому, во что они играли в детстве.

Таким форвардам, как Малкин и Кучеров, много времени не потребуется, – сказал тренер «Спартака» Алексей Ковалев.

6 комментариев

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John Gotti
🤣🤣🤣🤣
+10
-2
+8
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Игрок777
Ноунеймы из Ахл бей беги лиги становятся звездами в Кхл 😄
+3
-1
+2
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Костя Кот
я бы ковалева на пике взял в спартак
+1
-1
0
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SmilingBy
Ну от этого "интеллектуала" многого и не ждут.
+3
-3
0
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Реваль Кабиров
Ларин остановись...хватит за всех писать интервью. пиши и беги в северную Корею , где местные бразильцев на ЧМ нагнали 6 - 0
+1
-1
0
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