Ковалев взял бы Кучерова и Малкина в «Спартак»: «В НХЛ прямолинейно действуют: шайбу вкинул, добежал, набросил, добили – все читаемо. В КХЛ передачи, комбинации»
Алексей Ковалев заявил, что взял бы Никиту Кучерова и Евгения Малкина в «Спартак».
– Пофантазируем, что вы можете взять в «Спартак» любого российского форварда из НХЛ. Кто это будет?
– Кто ближе к моему стилю. Я взял бы Евгения Малкина или Никиту Кучерова.
Они прекрасно видят площадку, здорово читают игру, как видел раньше я.
Когда ты идешь в обводку, разыгрываешь шайбу, выходишь на передачу. Они в этом очень сильные мастера.
– «Спартак» с Кучеровым сразу бы взял Кубок Гагарина.
– Но когда ты из НХЛ приходишь, то здесь все равно немного другой хоккей. Нужно время, чтобы привыкнуть. Игра тут другая, хоккеисты другие.
Там за океаном многие команды действуют прямолинейно: скорость набрал – пам-пам, шайбу в зону вкинул – добежал до угла – набросил на ворота – там добили. Все читаемо.
А в КХЛ ты вроде бы хочешь в такой же хоккей играть, но тут начинают передачи отдавать, вторым эшелоном действовать, комбинации проводить.
И сразу игрок теряется, потому что это не тот хоккей, к которому он привык в НХЛ.
Но большие мастера легко адаптируются к тому, во что они играли в детстве.
Таким форвардам, как Малкин и Кучеров, много времени не потребуется, – сказал тренер «Спартака» Алексей Ковалев.
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