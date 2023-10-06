Алалыкин о поражении «Салавата» 3:6: «Извиняемся за такую игру. Действовали по плану, но глупые удаления сломали матч»
Данил Алалыкин высказался после поражения от «Металлурга».
«Салават Юлаев» проиграл со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Матч получился эмоциональным, с большим количеством атак. В формате «пять на пять» хорошо действовали, но подвели удаления.
Хотели забрать инициативу у соперника, действовали по плану, который нам говорили.
Пытались завладеть шайбой, но глупые удаления сломали нам игру.
– В третьем периоде здорово вернулись в игру. Чего не хватило для того, чтобы перевернуть матч?
– Эмоции сильно захлестнули, раскрылись и пропустили. Можно сказать, что нам не повезло.
– Некоторое время пропустили после травмы. Как сейчас себя чувствуете?
– Хорошо, вкатываюсь. Ребята помогают, дают почувствовать игру, чтобы набрать обороты.
– Насколько важно после такого перерыва вернуться с голом в игру?
– Ментально это полезно. В том году не получилось быстро забить, в этот раз удалось. Эту задачу выполнили, но самую главную – победить – выполнить не удалось.
– Сейчас с «Металлургом» спаренные матчи. Насколько это удобно?
– Это интересно, есть день подготовиться и восстановиться. Выйдем на игру только побеждать. Хочется выиграть. Мы злые, нам нужна победа.
– Как вам поддержка? Было много болельщиков.
– Как всегда великолепно. Извиняемся за такую игру, могли сыграть лучше. Будем исправляться в следующем матче, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин.
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