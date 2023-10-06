Алалыкин о поражении «Салавата» 3:6: «Извиняемся за такую игру. Действовали по плану, но глупые удаления сломали матч»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Данил Алалыкин Хоккей

Данил Алалыкин высказался после поражения от «Металлурга».

«Салават Юлаев» проиграл со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Матч получился эмоциональным, с большим количеством атак. В формате «пять на пять» хорошо действовали, но подвели удаления.

Хотели забрать инициативу у соперника, действовали по плану, который нам говорили.

Пытались завладеть шайбой, но глупые удаления сломали нам игру.

– В третьем периоде здорово вернулись в игру. Чего не хватило для того, чтобы перевернуть матч?

– Эмоции сильно захлестнули, раскрылись и пропустили. Можно сказать, что нам не повезло.

– Некоторое время пропустили после травмы. Как сейчас себя чувствуете?

– Хорошо, вкатываюсь. Ребята помогают, дают почувствовать игру, чтобы набрать обороты.

– Насколько важно после такого перерыва вернуться с голом в игру?

– Ментально это полезно. В том году не получилось быстро забить, в этот раз удалось. Эту задачу выполнили, но самую главную – победить – выполнить не удалось.

– Сейчас с «Металлургом» спаренные матчи. Насколько это удобно?

– Это интересно, есть день подготовиться и восстановиться. Выйдем на игру только побеждать. Хочется выиграть. Мы злые, нам нужна победа.

– Как вам поддержка? Было много болельщиков.

– Как всегда великолепно. Извиняемся за такую игру, могли сыграть лучше. Будем исправляться в следующем матче, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин.

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4 комментария

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Рустам Рустам
уефки, с трактором бегали, а здесь как вареные... Сначала загоняем себя в опу, а потом пытаемся героически из нее выйти, но увы, времени не хватает.... что то слова Кулемина, "команда бьётся за Козлова", пустой звук....
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Shaiba Bash
С первой шайбой!
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Михаил Барвинский
эх, какой на хер план.....
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Ачиваков Марат
Где настоящие болельщики, на ветке одни нытики и пессимисты, готовые в лед закатать. Но и команде нужно собратся и решить в чем проблемы, хотя они все на поверхности, как их преодолеть вот в чем вопрос.
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