Алалыкин о поражении «Салавата» 3:6: «Извиняемся за такую игру. Действовали по плану, но глупые удаления сломали матч»

Данил Алалыкин высказался после поражения от «Металлурга».

« » проиграл со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата .

– Матч получился эмоциональным, с большим количеством атак. В формате «пять на пять» хорошо действовали, но подвели удаления.

Хотели забрать инициативу у соперника, действовали по плану, который нам говорили.

Пытались завладеть шайбой, но глупые удаления сломали нам игру.

– В третьем периоде здорово вернулись в игру. Чего не хватило для того, чтобы перевернуть матч?

– Эмоции сильно захлестнули, раскрылись и пропустили. Можно сказать, что нам не повезло.

– Некоторое время пропустили после травмы. Как сейчас себя чувствуете?

– Хорошо, вкатываюсь. Ребята помогают, дают почувствовать игру, чтобы набрать обороты.

– Насколько важно после такого перерыва вернуться с голом в игру?

– Ментально это полезно. В том году не получилось быстро забить, в этот раз удалось. Эту задачу выполнили, но самую главную – победить – выполнить не удалось.

– Сейчас с « » спаренные матчи. Насколько это удобно?

– Это интересно, есть день подготовиться и восстановиться. Выйдем на игру только побеждать. Хочется выиграть. Мы злые, нам нужна победа.

– Как вам поддержка? Было много болельщиков.

– Как всегда великолепно. Извиняемся за такую игру, могли сыграть лучше. Будем исправляться в следующем матче, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин.