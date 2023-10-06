Разин о победе «Металлурга»: «Салават» играл не в свойственный для них хоккей – активно, агрессивно всю игру. Хорошо, что были к этому готовы»

Андрей Разин подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (6:3).

« » играл не в свойственный для них хоккей – активно, агрессивно всю игру. Хорошо, что были к этому готовы.

Два периода играли хорошо, без ошибок, только было ненужное удаление в первом периоде, но молодцы, выстояли. В третьем периоде отрезочек получился нехороший, когда могло все перевернуться. Хорошо, что забили четвертый гол в большинстве.

Прекрасная обстановка на арене, очень удивительно… Хотя не удивительно, Башкирия же рядом. Первый раз в такой обстановке, раньше почему-то не так было. Хоккей ради зрителей, думаю, сегодня было много голов, зрители ушли довольными.

Как прокомментирую подобный аттракцион? Очень странное сравнение. Я думаю, наоборот. Конечно, когда все переворачивается с ног на голову за 5-10 минут, это добавляет седых волос тренерам. Но победа есть победа.

У нас было хорошее преимущество, концовку мы не проиграли, задел на следующую игру нормальный. Считаю, при счете 3:2 мы дальше играли уверенно, сделали 5:2. Но что первый, что третий гол – это какие-то неимоверные отскоки не в нашу сторону. А так и вчетвером выстояли.

Самое главное, зрителям понравилось. Победа есть победа, я доволен командой», – сказал главный тренер «Металлурга» .

«Металлург» выиграл 4-й матч подряд с общим счетом 18:7. Команда Разина идет на 1-м месте в КХЛ