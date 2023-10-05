«Сочи» выиграл 8 из 9 игр с Мичковым в составе. Команда Кокорева делит 3-е место в КХЛ по результативности с «Ак Барсом», уступая лишь «Динамо» и «Спартаку»
«Сочи» – третья команда КХЛ по количеству голов.
Команда тренера Дмитрия Кокорева победила «Северсталь» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В матчах, в которых принимал участие нападающий Матвей Мичков, южане одержали восемь побед в девяти играх. Единственное поражение – от ЦСКА (1:7).
В шести из девяти игр 18-летний форвард набрал как минимум один балл за результативность.
Задрафтованный Филадельфией хоккеист перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды по ходу сезона.
Кроме того, «Сочи» делит третье место в КХЛ по количеству голов – 47. Столько же шайб на счету «Ак Барса».
Больше забросили только две команды в лиге – московское «Динамо» (48) и «Спартак» (52).
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