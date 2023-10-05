«Сочи» выиграл 8 из 9 игр с Мичковым в составе. Команда Кокорева делит 3-е место в КХЛ по результативности с «Ак Барсом», уступая лишь «Динамо» и «Спартаку»

«Сочи» – третья команда КХЛ по количеству голов.

Команда тренера Дмитрия Кокорева победила «Северсталь» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В матчах, в которых принимал участие нападающий , южане одержали восемь побед в девяти играх. Единственное поражение – от ЦСКА (1:7).

В шести из девяти игр 18-летний форвард набрал как минимум один балл за результативность.

Задрафтованный Филадельфией хоккеист перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды по ходу сезона.

Кроме того, « » делит третье место в по количеству голов – 47. Столько же шайб на счету « ».

Больше забросили только две команды в лиге – московское « » (48) и «Спартак» (52).