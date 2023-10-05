«Сочи» выиграл 8 из 9 игр с Мичковым в составе. Команда Кокорева делит 3-е место в КХЛ по результативности с «Ак Барсом», уступая лишь «Динамо» и «Спартаку»

Теги Ак Барс Филадельфия НХЛ КХЛ Дмитрий Кокорев Динамо Сочи Матвей Мичков Хоккей

«Сочи» – третья команда КХЛ по количеству голов.

Команда тренера Дмитрия Кокорева победила «Северсталь» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В матчах, в которых принимал участие нападающий Матвей Мичков, южане одержали восемь побед в девяти играх. Единственное поражение – от ЦСКА (1:7).

В шести из девяти игр 18-летний форвард набрал как минимум один балл за результативность.

Задрафтованный Филадельфией хоккеист перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды по ходу сезона.

Кроме того, «Сочи» делит третье место в КХЛ по количеству голов – 47. Столько же шайб на счету «Ак Барса».

Больше забросили только две команды в лиге – московское «Динамо» (48) и «Спартак» (52).

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ротен как дела? Тренеришка
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex9999995
Молодцы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сидни Кросби 2
Ротана нвдо переводить в Сочи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий