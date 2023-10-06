Крикунов о СКА: «Пришлось раздать игроков, усиливают другие клубы. Расстались с Мичковым – оставляют тех, кто сильнее. Задача – Кубок Гагарина»
Владимир Крикунов заявил, что чемпионат КХЛ стал интереснее.
– «Лада», конечно, удивляет, и «Сочи» неплохо выглядит.
Интереснее чемпионат стал: команды по-другому выглядят, и хоккей поменялся. Меньше стали возводить оборонительные редуты, больше открытой игры. Все стараются скорее созидать, чем разрушать.
– Такое подравнивание почему происходит: былые фавориты приближаются по уровню к середнякам?
– Фавориты не сдали.
Чем плох тот же «Ак Барс» с такими игроками? На какое-то осреднение влияют финансовые ограничения, более строгий потолок зарплат – всем надо уложиться в 900 миллионов.
– СКА, как известно, пришлось сильно постараться, чтобы вместиться в потолок, почти целую команду раздать.
– Да, пришлось раздать. Видите, как они усиливают другие клубы – у Мичкова в понедельник две передачи и гол.
Конечно, СКА пришлось с ним расстаться, но при этом армейцы оставили, возможно, не такого перспективного, но более стабильного конкурента.
Опытный игрок всегда даст определенный результат, а Мичкова надо еще воспитывать, растить.
А у армейцев одна задача – выиграть кубок. Поэтому и идут на такие жертвы. Убирают молодых, а оставляют тех, кто на сегодняшний день посильнее.
– Для самого Мичкова это аренда полезна?
– Для него это очень хорошо, даже отлично, что он оказался в «Сочи».
Имеет игровое время для своего роста, становится лидером команды. Просто идеальный вариант, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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