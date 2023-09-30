Гендиректор «Авангарда» о 4 поражениях подряд: «Это не та команда, которую нам хотелось бы видеть. Всем нужно сделать выводы»

Гендиректор «Авангарда» высказался о 4 поражениях команды подряд.

Вчера омский клуб был разгромлен « » (0:6) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Последние четыре матча выдались для нашей команды крайне непростыми. Поражения в концовках, поражения с крупным счетом – безусловно, это не тот « », который всем нам хотелось бы видеть.

Вместе с генеральным менеджером, тренерским штабом и хоккеистами стараемся сейчас понять причины произошедшего и найти пути выхода из этой ситуации. Понимаем, что команда в межсезонье существенно обновилась, и нужно время для того, чтобы все заработало как надо.

И в то же время уже сегодня очевидно, что всем нужно сделать определенные выводы по многим аспектам. Это касается и подготовки к матчам, и тактики, и самоотдачи на льду. Мы понимаем, что болельщиков не устраивает такая игра, и сделаем все возможное для того, чтобы команда показывала достойные результаты.

Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает «Авангард» в этот трудный период, сейчас это особенно ценно. Только вместе мы сможем все преодолеть, по‑другому в спорте не бывает. Будем работать, будем возвращаться в игру – на характере, на мастерстве, на желании побеждать», – заявил Герман Чистяков.