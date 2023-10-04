Кравец о Венгрыжановском и 1:0 с «Торпедо»: «Вчера его покормили малиной, и сегодня он забил. Рад, что у «Авангарда» есть игрок, выкладывающийся на 200 процентов»

Теги Авангард Торпедо КХЛ Михаил Кравец Денис Венгрыжановский Хоккей

Михаил Кравец оценил гол Дениса Венгрыжановского в игре с «Торпедо» (1:0).

Главный тренер «Авангарда» высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Соглашусь, что сегодня Венгрыжановский сыграл хорошо и был героем. Но Денис всегда так играет. Я рад, что у нас есть такой игрок, который выкладывается на 200 процентов. Вчера его покормили малиной, и сегодня он забил.

В этой поездке было много голов, которые мы пропустили от синей линии. И шайба всегда от нас отлетала. Это мы немножко поменяли, изменили построение в обороне, расчистили пятак и дали возможность вратарю поймать шайбу. Не забывая ловить ее на себя.

У нас защитники все время хотят поймать шайбу на себя, а первостепенная задача — не пустить соперника на пятак. А уже потом, если проиграл борьбу, можно ловить шайбу. На этом сделали акцент сегодня.

Спунер мне больше понравился как крайний нападающий, поэтому сочетания первых двух звеньев останутся пока неизменными», – сказал Кравец.

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5 комментариев

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Den Sh
Что-то Кравец слишком себя расхваливает, поменяли то, изменили сё, покормили малиной того... Я бы просто сказал, что в убойных моментах игроки Торпедо откровенно мазали. Правда два периода Авангард действительно играл хорошо и в обороне действовали неплохо и в атаке создавали опасные моменты, чего конечно не скажешь о третьем периоде. Снова трусливая игра, 3 броска за весь период это конечно не то чего хочется видеть, но в этот раз выстояли, в целом победа не плохая и нельзя сказать, что не заслуженная, так что все молодцы
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Vovan 78
Может все дело и есть в том, чтобы жрать малину?
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Vovan 78
Кормите всех малиной
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Юрий Бабкин
Шутки про Венцеслава Венгржановского уже были?
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