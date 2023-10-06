Ковалев о «Спартаке»: «Хотим вернуть советский хоккей, когда шла комбинационная игра. Когда ты отыграл матч и получил кайф»

Теги Спартак Алексей Ковалев НХЛ КХЛ Матч ТВ тактика Хоккей

Алексей Ковалев сказал, что «Спартак» хочет возродить советский стиль хоккея.

– «Спартак» забил больше всех в лиге (52 гола), лучший бомбардир КХЛ – Николай Голдобин (11+9=20). Как важно красно-белым быть зрелищными в атаке?

– Это интересно и для самих ребят, когда ты не сидишь в обороне, вымучивая голы, а играешь агрессивно, провоцируя соперников на ошибки. Например, мы заставляем защитников, чтобы они поддерживали нападающих, и сразу же переводили шайбу в атаку. Зрители любят такой хоккей.

Но еще есть, над чем работать. Мы даем ребятам много нового, что они раньше не использовали. Может, и знали, но не верили в то, что это может работать. Но теперь они это больше понимают. Видят, насколько так проще и интереснее.

Вообще хоккей стал быстрым, много правил изменилось. И многие игроки в данный момент не успевают сами за собой. Ноги быстро бегут, а руки в движении отстают. Надо возвращаться к хоккею, когда ты можешь где-то сбросить скорость, где-то прибавить. А ведь это из НХЛ тоже ушло. Там игрок разбежался – и все. Даже если перед синей линией некуда пройти, человек не будет сбавлять скорость, хотя можно было бы подключить партнеров из второго эшелона.

Все прокидывается, шайба идет в угол, оттуда – на ворота. Отпихивается, бросается. Какой-то такой стал хоккей. Мы же хотим вернуть советский хоккей, когда шла комбинационная игра. Когда тебе самому приятно, что ты отыграл матч и получил от этого кайф. И зрителям очень важно это видеть, – сказал тренер московского клуба и бывший игрок клубов НХЛ.

3 комментария

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Dundee
Правильный тренд. 👍🔥Хоккей для зрителей. И рад, что, всё больше команд играет в атаку и вырабатывает свой стиль. Спартак, молодцы 👊
Добро пожаловать в "клуб")) 👍
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Machine Head
Жамнов и Ковалев пошли по пути похожим философии Ларионова и это приносить свои плоды. Сейчас для Жамнова все карты в руки - есть тренерский и игровой интеллект, великолепные ассистенты и отличное финансирование. В этом году Спартак не узнаваем- играющая команда. В прошлом сезоне еле ползали по льду без мотивации.
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Сергей Богодухов
Давайте давайте,бегите все в атаку
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