Ковалев о «Спартаке»: «Хотим вернуть советский хоккей, когда шла комбинационная игра. Когда ты отыграл матч и получил кайф»

Алексей Ковалев сказал, что «Спартак» хочет возродить советский стиль хоккея.

– « » забил больше всех в лиге (52 гола), лучший бомбардир – Николай Голдобин (11+9=20). Как важно красно-белым быть зрелищными в атаке?

– Это интересно и для самих ребят, когда ты не сидишь в обороне, вымучивая голы, а играешь агрессивно, провоцируя соперников на ошибки. Например, мы заставляем защитников, чтобы они поддерживали нападающих, и сразу же переводили шайбу в атаку. Зрители любят такой хоккей.

Но еще есть, над чем работать. Мы даем ребятам много нового, что они раньше не использовали. Может, и знали, но не верили в то, что это может работать. Но теперь они это больше понимают. Видят, насколько так проще и интереснее.

Вообще хоккей стал быстрым, много правил изменилось. И многие игроки в данный момент не успевают сами за собой. Ноги быстро бегут, а руки в движении отстают. Надо возвращаться к хоккею, когда ты можешь где-то сбросить скорость, где-то прибавить. А ведь это из НХЛ тоже ушло. Там игрок разбежался – и все. Даже если перед синей линией некуда пройти, человек не будет сбавлять скорость, хотя можно было бы подключить партнеров из второго эшелона.

Все прокидывается, шайба идет в угол, оттуда – на ворота. Отпихивается, бросается. Какой-то такой стал хоккей. Мы же хотим вернуть советский хоккей, когда шла комбинационная игра. Когда тебе самому приятно, что ты отыграл матч и получил от этого кайф. И зрителям очень важно это видеть, – сказал тренер московского клуба и бывший игрок клубов .