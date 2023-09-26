Гендиректор «Торпедо» об Атанасове: «Взяли его из «Югры» вместе с Иваном Воробьевым за 4,5 млн рублей. Василий – грамотный парень, хочет развиваться и расти»

Александр Харламов рассказал о том, как «Торпедо» приобрело Василия Атанасова.

– Форвард «Торпедо» стал сенсацией на старте сезона (11 очков в 9 играх, 6+5 – прим. Sports.ru). Напомните, как он к вам вообще попал.

– Мы взяли Атанасова из «Югры», причем вместе с другим нападающим Иваном Воробьевым. Заплатили за них денежную компенсацию в размере 4,5 млн рублей.

– То есть Атанасов стоил вам чуть больше двух миллионов рублей?

– Получается, что так. Тут нужно отдать должное Сергею Гусеву, генеральному менеджеру «Югры». Это далеко не первый их воспитанник, который уже играет в Континентальной хоккейной лиге, находясь на довольно-таки хорошем счету.

Когда мы забрали Атанасова, он какое-то время побыл у нас в молодежной команде. Было видно, что парень одаренный, и дальше требовалась тренерская работа. Подключился Игорь Николаевич Ларионов…

Важно, что сам Василий хочет развиваться и расти. Но когда есть такой наставник, который поможет в трудную минуту – это замечательно.

– Как вы думаете, почему скауты НХЛ не замечали Атанасова на протяжении трех драфтов подряд?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Если честно, я сам был немного удивлен, что его не выбрали на драфте в 2023 году. Но ничего страшного. Вы же понимаете, что драфт — это весьма условная штука. У нас ведь Артемий Панарин на драфте вообще не выбирался. Как и Сергей Бобровский или Андрей Кузьменко.

– Но ведь Атанасов набирает больше очка за матч в КХЛ.

– Ну вот, бывает и такое. Но для Василия все только начинается. Он парень грамотный, у него прекрасная семья – тот же отец, который следит за его карьерой и делает правильные выводы. Думаю, что Вася будет развиваться только в лучшую сторону, прогрессируя с каждым днем, – сказал гендиректор « ».