Тамбиев о 2:1 с «Ладой»: «Адмирал» проявил характер. Игра была до гола»

Леонид Тамбиев оценил победу «Адмирала» над «Ладой» (2:1 ОТ) в КХЛ.

«Хорошая самоотдача сегодня, ребята проявили характер. Во втором периоде было тяжело, просели. Но ребята – молодцы, вернулись в игру в третьем периоде. Кто просел — присел на лавку, играли в три звена. Те, кто играл – молодцы, они выдержали темп игры, динамику, во многих моментах успевали.

Игра была до гола, хорошо, что забили этот гол мы. Радоваться некогда, завтра следующий матч.

Как будем использовать новичков из СКА? Ой, давайте пока оставим тему. Еще никого здесь нет. Приедут — будем говорить, я еще никого не видел. Когда они доберутся до Владивостока? Может на поезде поедут, может, на автобусе, черт их знает. Приедут, поздороваемся, в глаза им посмотрю.

Игра Берлева сегодня? Это ведущий игрок для нас. Нам его не хватало. Ключевая фигура. Я рад, что он вернулся», – главный тренер « ».