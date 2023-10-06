Браташ об 1:2 от «Адмирала»: «Равная игра с равными возможностями. Все решила игра в неравных составах»

Олег Браташ оценил поражение «Лады» от «Адмирала» (1:2 ОТ) в КХЛ.

«Равная игра с равными возможностями. Все решила игра в неравных составах. В концовке мы получили шанс и не использовали его. Соперник же такой шанс реализовал.

Игра Джозефса сегодня? Мне показалось, что у него были реальные шансы, чтобы забить.

Запрос в начале игры? Мне пришлось принимать это решение самому исходя из повтора на табло. Люди, которые у нас за это отвечают, никакой информации не донесли. Поэтому мне пришлось принять это решение. К сожалению, неверное. Подвел команду. Завтра постараюсь не ошибаться (улыбается)», – сказал главный тренер «Лады».