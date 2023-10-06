Ларионов о 4:2 с «Куньлунем»: «Торпедо» уже несколько матчей пропускает голы из-за маленьких деталей. Из-за этих ошибок ломается игра»

Игорь Ларионов оценил победу «Торпедо» над «Куньлунем» (4:2) в КХЛ.

«Я предупреждал команду, что игроки « » выросли в Северной Америке. Там не редкость, когда в детском хоккее играют две игры в пятницу, две в субботу и две в воскресенье. Поэтому плотный календарь, конечно, имеет значение, но у них есть ментальная твердость. Поэтому у нас должна была быть правильная мысль на поле, шайба должна двигаться быстро, и по мере того, как соперники уставали, мы должны были использовать наши фланги, наши быстрые ноги.

Иногда гениальное решение — это простое решение. Например, когда атака «два в один» завершается броском. При счете 3:1 мы должны были быть более организованными и сфокусированными на том, чтобы правильно выводить шайбу в среднюю зону.

Мы уже несколько матчей пропускаем голы из-за маленьких деталей, которые не видны широкому кругу болельщиков. Из-за этих ошибок ломается игра», – сказал главный тренер « ».