Кудашов о хите О′Делла на Иванове: «По мне, это чистый силовой прием»

Алексей Кудашов оценил силовой прием нападающего «Динамо» Эрика О′Делла.

В матче против «Локомотива» (2:5) О′Делл провел силовой прием на форварде ярославского клуба Георгии Иванове.

«Не комментируя действия судей, оценить силовой прием О′Делла? Я могу же это говорить, я же ни судей, никого не обсуждаю. По мне – так это вообще чистый силовой прием», – сказал главный тренер московского «Динамо»