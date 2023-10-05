Кудашов о хите О′Делла на Иванове: «По мне, это чистый силовой прием»

Теги Локомотив Алексей Кудашов Динамо Минск КХЛ Эрик О′Делл Георгий Иванов Хоккей

Алексей Кудашов оценил силовой прием нападающего «Динамо» Эрика О′Делла.

В матче против «Локомотива» (2:5) О′Делл провел силовой прием на форварде ярославского клуба Георгии Иванове.

«Не комментируя действия судей, оценить силовой прием О′Делла? Я могу же это говорить, я же ни судей, никого не обсуждаю. По мне – так это вообще чистый силовой прием», – сказал главный тренер московского «Динамо» 

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3 комментария

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Ilya Ilya
Чисто... чисто Целенаправленно в голову.
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цэсемьэр
Алёша, у тебя половина команды хрустальные, такие вещи возвращаются.
чисто, значит чисто, не жалуйся потом.
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Doronya
Тут больше вопрос: «зачем при 2:5 за 2 минуты так втыкаться?», раньше нужно было характер показывать, а так поступок из разряда «проигрывать не умею»
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