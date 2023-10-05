Гендиректор «Трактора» о причинах увольнения Гатиятулина: «Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим»

Гендиректор «Трактора» рассказал о причинах увольнения главного тренера.

«Трактор» объявил об отставке в среду после поражения от «Салавата Юлаева» (0:4). Специалист возглавлял команду с мая 2020 года.

«Главное обоснование решения – «Трактор» в сравнении с прошлым чемпионатом должен быть конкурентной командой, а на деле мы видим продолжение прошлого сезона, итоги которого неудовлетворительны.

Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим сейчас. Анвару Гатиятулину большая благодарность за время работы в клубе и достижения, достигнутые с «Трактором», – сказал .

В КХЛ вторая отставка за два дня – амбициозный «Трактор» уволил Гатиятулина. Теперь не знают, кем заменить