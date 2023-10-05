Гендиректор «Трактора» о причинах увольнения Гатиятулина: «Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим»

Теги Трактор Иван Савин КХЛ Анвар Гатиятулин ТАСС Хоккей

Гендиректор «Трактора» рассказал о причинах увольнения главного тренера.

«Трактор» объявил об отставке Анвара Гатиятулина в среду после поражения от «Салавата Юлаева» (0:4). Специалист возглавлял команду с мая 2020 года.

«Главное обоснование решения – «Трактор» в сравнении с прошлым чемпионатом должен быть конкурентной командой, а на деле мы видим продолжение прошлого сезона, итоги которого неудовлетворительны.

Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим сейчас. Анвару Гатиятулину большая благодарность за время работы в клубе и достижения, достигнутые с «Трактором», – сказал Иван Савин.

В КХЛ вторая отставка за два дня – амбициозный «Трактор» уволил Гатиятулина. Теперь не знают, кем заменить

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3 комментария

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ЧакЧак
Ура! Поздравляю челябинцев! На этот хоккей смотреть было невозможно !
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strashnov
Что из пустого в порожнее переливать. Уже эта новость не новость. Лучше бы рассказал какие планы на будущее. Что ждать, кого будут приглашать. Нам бы было интересно послушать.
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Владимир Кутепов
Пусть будет Заварухин, до конца сезона и одновременно искать в канаде тренера нормального,чтобы игру поставить или химию в пятерках.
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