Бадди Робинсон: «В КХЛ быстрая игра, мастеровитые хоккеисты. Надеюсь, смогу быстро адаптироваться и буду полезен для «Трактора» как в нападении, так и в обороне»

Бадди Робинсон высказался касательно своего перехода в «Трактор».

– Я недавно присоединился к команде, успел провести медосмотр и небольшую тренировку. Также смог немного посмотреть город, вместе с мы ходили в ресторан, где мне очень понравился ужин. Челябинск оказался больше, чем я думал.

Я счастлив, что теперь являюсь частью «Трактора». С нетерпением жду своего дебюта, очень хочется побеждать вместе с командой.

– Вы посмотрели матч «Трактора» с «Сибирью». Какое первое впечатление от КХЛ?

– Мне понравился матч и то, как болельщики на арене поддерживали команду. В КХЛ быстрая игра, мастеровитые хоккеисты. Надеюсь, что я смогу быстро адаптироваться к новой лиге и буду полезен для команды как в нападении, так и в обороне.

Готов помогать везде – в большинстве, в меньшинстве и где меня захочет использовать тренерский штаб.

– Как состоялся ваш переход в «Трактор»?

– На меня вышел генеральный менеджер «Трактора», рассказал, что следил за моей игрой в течение нескольких лет. Мне было приятно слышать, что мною заинтересованы. Поэтому я принял предложение и очень рад тому, что теперь являюсь частью команды.

– Перед подписанием контракта вы звонили Заку Фукале?

– Да. Мы с ним лично не были знакомы, но немного играли друг против друга. Я позвонил ему, и он рассказал много всего хорошего про «Трактор». И теперь я вижу, что он был прав, – сказал нападающий « » .