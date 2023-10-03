Бадди Робинсон: «В КХЛ быстрая игра, мастеровитые хоккеисты. Надеюсь, смогу быстро адаптироваться и буду полезен для «Трактора» как в нападении, так и в обороне»
Бадди Робинсон высказался касательно своего перехода в «Трактор».
– Я недавно присоединился к команде, успел провести медосмотр и небольшую тренировку. Также смог немного посмотреть город, вместе с Заком Фукале мы ходили в ресторан, где мне очень понравился ужин. Челябинск оказался больше, чем я думал.
Я счастлив, что теперь являюсь частью «Трактора». С нетерпением жду своего дебюта, очень хочется побеждать вместе с командой.
– Вы посмотрели матч «Трактора» с «Сибирью». Какое первое впечатление от КХЛ?
– Мне понравился матч и то, как болельщики на арене поддерживали команду. В КХЛ быстрая игра, мастеровитые хоккеисты. Надеюсь, что я смогу быстро адаптироваться к новой лиге и буду полезен для команды как в нападении, так и в обороне.
Готов помогать везде – в большинстве, в меньшинстве и где меня захочет использовать тренерский штаб.
– Как состоялся ваш переход в «Трактор»?
– На меня вышел генеральный менеджер «Трактора», рассказал, что следил за моей игрой в течение нескольких лет. Мне было приятно слышать, что мною заинтересованы. Поэтому я принял предложение и очень рад тому, что теперь являюсь частью команды.
– Перед подписанием контракта вы звонили Заку Фукале?
– Да. Мы с ним лично не были знакомы, но немного играли друг против друга. Я позвонил ему, и он рассказал много всего хорошего про «Трактор». И теперь я вижу, что он был прав, – сказал нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.
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