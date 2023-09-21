Генменеджер «Трактора»: «Робинсон может сыграть в центре и с краю, у него хорошее катание и выраженные лидерские качества. Он усилит команду физически»

Алексей Волков высказался о переходе Бадди Робинсона в «Трактор».

«С подписанием Чарльза « » приобретает опытного и габаритного форварда, сильными сторонами которого являются универсализм, способность эффективно действовать как в большинстве, так и меньшинстве, а также умение вести силовую борьбу и оказывать давление на игроков соперника.

может сыграть в центре и с краю, у него хорошее катание и выраженные лидерские качества. Он привнесет в команду еще больше уверенности и усилит ее физически», – сказал генеральный менеджер «Трактора» .