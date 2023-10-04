Главный арбитр КХЛ: «Уровень ЧМ очень сильно упал, когда сборные России и Беларуси перестали там играть»

Главный арбитр КХЛ считает, что уровень ЧМ сильно упал без России и Беларуси.

Россия и Беларусь были отстранены от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Сейчас не только сборная России не может выступать на международном уровне, но и наши лучшие судьи остались без работы на чемпионатах мира. Для них это сильный моральный удар или они спокойно к этому относятся?

– Не спокойно, а философски. Другой вопрос – в чем мы отличаемся от других видов спорта. Уровень проведения нашего внутреннего чемпионата таков, что на чемпионатах мира методологически наши арбитры свой уровень не поднимут. Это просто обмен опытом и возможность повариться в международной обстановке.

Если говорить о деньгах… Раньше, если возвращаться еще в 90-е, когда там платили в иностранной валюте, то в курсовой разнице были хорошие деньги. Сейчас история такая, что, когда сборные России и перестали играть на чемпионатах мира и вместо них добавились другие команды, уровень турнира очень сильно упал. Я никогда не буду говорить плохо о своих коллегах. Вы сами посмотрите и оцените уровень турнира и уровень судейства.

Поэтому наши арбитры спокойно к этому относятся и понимают, что рано или поздно мы туда вернемся. Другой вопрос, в какое время и какое поколение туда вернется. Там же все подводят под олимпийский цикл.

Перед тем как нам отрезали международные турниры, наши арбитры туда ездили – и получили прекрасные оценки. И на них там сильно рассчитывали. И в моем понимании Международная федерация хоккея всегда декларировала, что судьи не имеют принадлежности к странам. Даже если вы беретесь за какую-то страну, то судья – он и в Африке судья. Какая разница, из какой он страны?

Даже в футболе с течением какого-то времени пришли к тому, что в Москве может судить москвич. У нас в КХЛ такое давным-давно было принято. Судья – профессионал, и место его прописки не влияет на качество работы. Поэтому я считаю, что первым правильным шагом, который они могли бы сделать – это допустить наших судей на чемпионаты мира.

Я вообще не вижу в этом проблемы, тем более что это пул судей ИИХФ, – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ, член Совета директоров лиги .