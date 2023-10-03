Главный арбитр КХЛ: «Мы идем по пути открытости, никогда не закрывались. Всегда готовы объяснить любой момент»

Теги болельщики судьи КХЛ Алексей Анисимов судья Чемпионат.com Хоккей

Главный арбитр КХЛ отметил, что судейский корпус лиги идет по пути открытости.

«Нет ли у нас мысли пойти по пути футбольных коллег, и, например, после каждой игровой недели, на официальном сайте лиги выкладывать разбор самых обсуждаемых судейских решений? Футбол и хоккей – два разных самодостаточных вида спорта. Практика выбора моментов за неделю была на сайте. Но надо просто понимать, о каком усмотрении мы говорим.

Если мы начнем собирать моменты на свое усмотрение, тогда болельщики будут обвинять нас в том, что мы берем только те эпизоды, которые выгодны нам. Мы же хотим объяснять многие истории, и тут нужно все правильно разделить.

Мы всегда идем по пути открытости и никогда не закрывались. Всегда готовы объяснить любой момент.

И, опять же, вы просто сравните количество матчей в футболе и хоккее. Мы с вами уже сыграли больше 10% чемпионата, в ноябре будет 50%. У коллег прошли выходные, и они могут спокойно все выложить и рассказать. А у нас, что было в понедельник, то в пятницу, скорее всего, уже и не вспомнить. За исключением каких-то отдельных эпизодов. Это тоже немаловажно.

Наверное, есть смысл разбирать на сайте один-два-три момента, которые не попадают в программу «Судейская», чтобы не главный арбитр, а Департамент судейства объяснял и рассказывал, как и что происходит», – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ, член Совета директоров лиги Алексей Анисимов.

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1 комментарий

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newyork13
Но не в матчах с участием ска
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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