Главный арбитр КХЛ: «Мы идем по пути открытости, никогда не закрывались. Всегда готовы объяснить любой момент»

Главный арбитр КХЛ отметил, что судейский корпус лиги идет по пути открытости.

«Нет ли у нас мысли пойти по пути футбольных коллег, и, например, после каждой игровой недели, на официальном сайте лиги выкладывать разбор самых обсуждаемых судейских решений? Футбол и хоккей – два разных самодостаточных вида спорта. Практика выбора моментов за неделю была на сайте. Но надо просто понимать, о каком усмотрении мы говорим.

Если мы начнем собирать моменты на свое усмотрение, тогда болельщики будут обвинять нас в том, что мы берем только те эпизоды, которые выгодны нам. Мы же хотим объяснять многие истории, и тут нужно все правильно разделить.

Мы всегда идем по пути открытости и никогда не закрывались. Всегда готовы объяснить любой момент.

И, опять же, вы просто сравните количество матчей в футболе и хоккее. Мы с вами уже сыграли больше 10% чемпионата, в ноябре будет 50%. У коллег прошли выходные, и они могут спокойно все выложить и рассказать. А у нас, что было в понедельник, то в пятницу, скорее всего, уже и не вспомнить. За исключением каких-то отдельных эпизодов. Это тоже немаловажно.

Наверное, есть смысл разбирать на сайте один-два-три момента, которые не попадают в программу «Судейская», чтобы не главный арбитр, а Департамент судейства объяснял и рассказывал, как и что происходит», – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ, член Совета директоров лиги .