Генменеджер «Витязя»: «Уверены, что выйдем в плей-офф. Главное, чтобы хоккеисты поверили в себя»

Игорь Варицкий уверен, что «Витязь» выйдет в плей-офф.

Вчера стало известно, что тренер Александр Завьялов покинул команду по собственному желанию. Подмосковный клуб идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 очками в 13 играх при 11 поражениях.

– Хотя бы на 9-е место подниметесь?

– Мы уверены, что выйдем в плей-офф. Главное, чтобы хоккеисты поверили в себя.

Еще раз повторюсь, невозможно за один день разучиться играть. Что-то где-то надломилось в механизме. Мы пытаемся найти ключики, чтобы запустить этот механизм на полную.

– Нет речи, что вы сейчас доигрываете сезон?

– Нет, конечно. Мы только месяц сыграли.

– Месяц, но у вас отрыв вон какой.

– Нет ничего невозможного. Тем интереснее. Многие команды проигрывали на старте, – сказал генеральный менеджер « » Игорь Варицкий.