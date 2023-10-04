Генменеджер «Витязя»: «Уверены, что выйдем в плей-офф. Главное, чтобы хоккеисты поверили в себя»

Теги Витязь КХЛ Игорь Варицкий Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Варицкий уверен, что «Витязь» выйдет в плей-офф.

Вчера стало известно, что тренер Александр Завьялов покинул команду по собственному желанию. Подмосковный клуб идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 очками в 13 играх при 11 поражениях.

– Хотя бы на 9-е место подниметесь?

– Мы уверены, что выйдем в плей-офф. Главное, чтобы хоккеисты поверили в себя.

Еще раз повторюсь, невозможно за один день разучиться играть. Что-то где-то надломилось в механизме. Мы пытаемся найти ключики, чтобы запустить этот механизм на полную.

– Нет речи, что вы сейчас доигрываете сезон?

– Нет, конечно. Мы только месяц сыграли.

– Месяц, но у вас отрыв вон какой.

– Нет ничего невозможного. Тем интереснее. Многие команды проигрывали на старте, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.

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1 комментарий

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senomar
Во свистит!
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