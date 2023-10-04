Ларионов о 0:1 от «Авангарда»: «Торпедо» надо учиться забивать первым и нехарактерные для нас голы – с отскоков, с подправления, рикошетные»

Игорь Ларионов оценил поражение «Торпедо» от «Авангарда» (0:1) в КХЛ.

«Гораздо больше у нас резервов внутри психологии: чтобы научиться забивать голы, нехарактерные для нашей команды. Голы с отскоков, с подправления, рикошетные. И надо учиться забивать первыми.

Мы требуем от игроков быстрее двигать шайбу. Сегодня этот элемент ушел немного в сторону. Для этого должна двигаться мысль игрока. Если брать статистику, то по контролю шайбы и по игре в атаке преимущество у нас было большое, но мы ушли с пустыми руками.

Мы также совершаем большое количество бросков, но качество должно быть лучше. Мы не должны разминать вратарей соперника. Логотип на форме вратаря — хорошее место, но есть другие точки, в которые нужно бросать. Когда есть возможность для броска, не надо делать его слишком простым. Простой бросок читается.

Что касается Кручинина, то всегда сложно возвращаться после травмы, сложно попасть в игровой ритм. Здесь важно не перегрузить человека. Мы знаем, и он сам знает, что может давать команде больше. У нас в резерве есть Шавин, Савунов и Гончарук. Завтра решим, кого из них введем в состав. Хуска завтра будет тренироваться в полную силу», – сказал главный тренер « ».