Шипачев об игре в звене с Радуловым: «Просто так сразу ничего не наладится. Есть время, чтобы сыграться»

Вадим Шипачев высказался об игре в одном звене с Александром Радуловым.

Нападающий « » выразил мнение после поражения от « » (1:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Сегодня игра не получилась, «Северсталь» здорово сыграла, реализовала моменты. Будем стараться и работать.

– На скамейке у вас был очень оживленный диалог с . Что обсуждали?

– Мы общаемся в тройке, пытаемся найти общий язык, чтобы забивать голы и приносить пользу команде.

– Что-то из этого получалось?

– Просто так сразу ничего не наладится. Есть время, чтобы сыграться. Стараемся, работаем.

– В первом периоде был момент, когда Радулов выходил по дальнему борту и вы блокировали движение защитника на него. Это что-то наигранное, или получилось спонтанно?

– Нет, там я не хотел зайти в зону, получилось, что заблокировал защитника, – сказал .