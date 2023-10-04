Шипачев об игре в звене с Радуловым: «Просто так сразу ничего не наладится. Есть время, чтобы сыграться»
Вадим Шипачев высказался об игре в одном звене с Александром Радуловым.
Нападающий «Ак Барса» выразил мнение после поражения от «Северстали» (1:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Сегодня игра не получилась, «Северсталь» здорово сыграла, реализовала моменты. Будем стараться и работать.
– На скамейке у вас был очень оживленный диалог с Радуловым. Что обсуждали?
– Мы общаемся в тройке, пытаемся найти общий язык, чтобы забивать голы и приносить пользу команде.
– Что-то из этого получалось?
– Просто так сразу ничего не наладится. Есть время, чтобы сыграться. Стараемся, работаем.
– В первом периоде был момент, когда Радулов выходил по дальнему борту и вы блокировали движение защитника на него. Это что-то наигранное, или получилось спонтанно?
– Нет, там я не хотел зайти в зону, получилось, что заблокировал защитника, – сказал Шипачев.
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