Сафонов о Радулове: «Голы придут. Он это обязательно переломит. Главное, что у него есть моменты»

Илья Сафонов высказался после матча против «Северстали» (1:4).

– Почему сегодня не удалось победить « »?

– Плохо начали матч, дали большую фору сопернику. Сначала две шайбы, потом и третью. Тяжело отыгрываться с такого счета.

Мы должны вытаскивать из себя все силы, раз так плохо начали. Сегодня не получилось.

– Можно сказать, что на результат больше всего повлияли потери шайб?

– Потери всегда не самый лучший показатель. Думаю, тренерский штаб укажет на это. Мы разберем и сделаем выводы.

– Последствия тяжелых выездов в Минск и Нижний Новгород сказались сегодня?

– Не думаю, что это сказывается. Мы должны выходить и показывать свой уровень несмотря на тяжелый график.

– Можно ли говорить о невезении сегодня? Например, про моменты у в игре.

– Да, у Александра не получилось сегодня забить. Но он это обязательно переломит. Все придет через работу. Главное, что у него есть моменты. Голы придут.

У нас тоже были моменты, которые надо реализовывать и забивать. Сыграть хладнокровнее, либо проще. Через работу придут и красивые комбинации, и яркие голы, – сказал форвард « » .

Отметим, что безголевая серия Радулова достигла отметки 11 матчей.