Сафонов о Радулове: «Голы придут. Он это обязательно переломит. Главное, что у него есть моменты»
Илья Сафонов высказался после матча против «Северстали» (1:4).
– Почему сегодня не удалось победить «Северсталь»?
– Плохо начали матч, дали большую фору сопернику. Сначала две шайбы, потом и третью. Тяжело отыгрываться с такого счета.
Мы должны вытаскивать из себя все силы, раз так плохо начали. Сегодня не получилось.
– Можно сказать, что на результат больше всего повлияли потери шайб?
– Потери всегда не самый лучший показатель. Думаю, тренерский штаб укажет на это. Мы разберем и сделаем выводы.
– Последствия тяжелых выездов в Минск и Нижний Новгород сказались сегодня?
– Не думаю, что это сказывается. Мы должны выходить и показывать свой уровень несмотря на тяжелый график.
– Можно ли говорить о невезении сегодня? Например, про моменты у Александра Радулова в игре.
– Да, у Александра не получилось сегодня забить. Но он это обязательно переломит. Все придет через работу. Главное, что у него есть моменты. Голы придут.
У нас тоже были моменты, которые надо реализовывать и забивать. Сыграть хладнокровнее, либо проще. Через работу придут и красивые комбинации, и яркие голы, – сказал форвард «Ак Барса» Илья Сафонов.
Отметим, что безголевая серия Радулова достигла отметки 11 матчей.
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