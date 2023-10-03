Андрей Мартемьянов: «Есть претензии к нападению «Амура». Мы критично мало забиваем, это безобразие. У нас есть забивалы, пробивалы, эффекта от них пока не вижу»

Андрей Мартемьянов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (1:2 Б).

«Итог на табло, в очередной раз проиграли по буллитам. Два периода была равная игра, в третьем соперник добавил, нас подприжал, мы отбивались, вратарь был хорош. Претензии есть к нападению, мы критично мало забиваем, это безобразие.

Календарь немножко веселый у нас, перед нами все пару дней отдыхают, у нас в поездке четвертая игра за неделю. Парням тяжело, благодарен за хорошую самоотдачу.

Худшая реализация бросков в ? Предлагаю вызвать наших нападающих у них спросить. У нас там забивалы, пробивалы есть, от них пока эффекта не вижу.

Безголевая серия на старте? Скорее всего, психология. Парень переживает, что забить не может, передачи отдает, а голов нет. Еще реализация численного неравенства – без опасных моментов отыграли, команда не совсем верит в свои силы, мне кажется. Потихоньку надо переламывать, будем работать.

Команду я похвалил с очком, дома будем стараться вырвать какую-нибудь победу, она нам очень нужна.

При увеличении реализации «Амур» поборется за Кубок к 2026-му? Мне бы этот год дожить до конца сезона (смеется), про 2026-й я даже не думаю.

Принципиальны ли игры с «Автомобилистом»? Никак команду не настраивал, там реваншистов в раздевалке хватает своих, они сами готовятся. Я взрослый человек, работаю в другой команде, у меня реваншистских настроений нет, задачи нашей команды важнее, чем обыграть только « ».

Тяжело, когда куча нереализованных моментов, когда можешь спокойно довести матч до победы и не забиваешь в элементарных ситуациях. Эмоции кипят маленько чисто из-за этого», – сказал главный тренер «Амура» .

Михаил Дегтярев: «Амур» должен побороться за Кубок Гагарина к 2026 году»