Андрей Мартемьянов: «Есть претензии к нападению «Амура». Мы критично мало забиваем, это безобразие. У нас есть забивалы, пробивалы, эффекта от них пока не вижу»

Теги Амур Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина календарь Андрей Мартемьянов Егор Коршков Чемпионат.com Хоккей

Андрей Мартемьянов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (1:2 Б).

«Итог на табло, в очередной раз проиграли по буллитам. Два периода была равная игра, в третьем соперник добавил, нас подприжал, мы отбивались, вратарь был хорош. Претензии есть к нападению, мы критично мало забиваем, это безобразие.

Календарь немножко веселый у нас, перед нами все пару дней отдыхают, у нас в поездке четвертая игра за неделю. Парням тяжело, благодарен за хорошую самоотдачу.

Худшая реализация бросков в КХЛ? Предлагаю вызвать наших нападающих у них спросить. У нас там забивалы, пробивалы есть, от них пока эффекта не вижу.

Безголевая серия Коршкова на старте? Скорее всего, психология. Парень переживает, что забить не может, передачи отдает, а голов нет. Еще реализация численного неравенства – без опасных моментов отыграли, команда не совсем верит в свои силы, мне кажется. Потихоньку надо переламывать, будем работать.

Команду я похвалил с очком, дома будем стараться вырвать какую-нибудь победу, она нам очень нужна.

При увеличении реализации «Амур» поборется за Кубок к 2026-му? Мне бы этот год дожить до конца сезона (смеется), про 2026-й я даже не думаю.

Принципиальны ли игры с «Автомобилистом»? Никак команду не настраивал, там реваншистов в раздевалке хватает своих, они сами готовятся. Я взрослый человек, работаю в другой команде, у меня реваншистских настроений нет, задачи нашей команды важнее, чем обыграть только «Автомобилист».

Тяжело, когда куча нереализованных моментов, когда можешь спокойно довести матч до победы и не забиваешь в элементарных ситуациях. Эмоции кипят маленько чисто из-за этого», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Михаил Дегтярев: «Амур» должен побороться за Кубок Гагарина к 2026 году»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikola Shell
Не тренер, а клоун
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий