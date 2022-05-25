Михаил Дегтярев: «Амур» должен побороться за Кубок Гагарина к 2026 году»

Михаил Дегтярев оценил выступление «Амура» в сезоне-2021/22.

– Ваша оценка выступлению «Амура» в минувшем сезоне по пятибалльной шкале?

– Понятно, что на троечку. Может, даже и с минусом. Ставили задачу выйти в плей-офф, такая же задача на новый сезон стоит и перед новым тренером . Ну, а к 2026 году «Амур» должен побороться за .

Никаких чудес в мире хоккея не бывает, мы это прекрасно понимаем, поэтому двигаться будем поступательно. В новом сезоне хотим выйти в плей-офф, надеемся, что главный тренер и состав новой команды с этим справятся.

– Постепенное уменьшение потолка зарплат идет на благо КХЛ, повышает конкурентоспособность лиги?

– Это вопрос больше к экспертам. Мое мнение, что на примере футбольного клуба «СКА Хабаровск» все решает командный дух, настрой. Не все решают деньги, поля, тренеры, но все решает дух.

«СКА Хабаровск» показал, что, имея четко поставленные цели, поддержку трибун, правительства края, мою поддержку как председателя попечительского совета клуба, можно побеждать и ставить самые высокие задачи.

То же самое и в хоккее. Считаю, что мы в новом сезоне поборемся за выход в плей-офф и «Амур» всех удивит. Даже с тем бюджетом, который не является рекордным, который мы аккумулировали на следующий сезон.

– Бюджет тоже повышается?

– Конечно, – сказал губернатор Хабаровского края.