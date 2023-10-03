Кожевников об отставке Завьялова: «Руководству «Витязя» надо посмотреть и на себя. Игроков-то нет, всех раздали. На что они рассчитывали?»

Александр Кожевников высказался об уходе Александра Завьялова из «Витязя».

Сегодня Александр Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера команды.

Подмосковный клуб идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 очками в 13 играх при 11 поражениях. 53-летний специалист возглавил клуб в мае этого года. До этого он не работал главным тренером в клубах КХЛ.

«Решение логичное, результата ведь не было, как и игры. Если бы команда на что-то претендовала, можно было бы о чем-то говорить, а так, идет на последнем месте. Времени прошло уже достаточно, десять игр хватает, чтобы сделать какие-то выводы.

Встряска должна помочь «Витязю», но долго ли она продлится – большой вопрос. Тут ведь не только в тренере дело, руководству клуба надо посмотреть и на себя. Игроков-то нет у « », всех раздали. На что они рассчитывали – что все само собой получится и так прокатит? Так не бывает.

В итоге, как всегда, «стрелочником» оказался тренер», – сказал двукратный олимпийский чемпион .