Кожевников об отставке Завьялова: «Руководству «Витязя» надо посмотреть и на себя. Игроков-то нет, всех раздали. На что они рассчитывали?»

Теги Витязь КХЛ Александр Завьялов Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался об уходе Александра Завьялова из «Витязя».

Сегодня Александр Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера команды.

Подмосковный клуб идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 очками в 13 играх при 11 поражениях. 53-летний специалист возглавил клуб в мае этого года. До этого он не работал главным тренером в клубах КХЛ. 

«Решение логичное, результата ведь не было, как и игры. Если бы команда на что-то претендовала, можно было бы о чем-то говорить, а так, идет на последнем месте. Времени прошло уже достаточно, десять игр хватает, чтобы сделать какие-то выводы.

Встряска должна помочь «Витязю», но долго ли она продлится – большой вопрос. Тут ведь не только в тренере дело, руководству клуба надо посмотреть и на себя. Игроков-то нет у «Витязя», всех раздали. На что они рассчитывали – что все само собой получится и так прокатит? Так не бывает.

В итоге, как всегда, «стрелочником» оказался тренер», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий