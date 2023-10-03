Владимир Плющев: «У «Витязя» игроки не самого высокого класса. Для такого состава нужен тренер, который в состоянии из ничего сделать что-то»

Владимир Плющев высказался об уходе Александра Завьялова из «Витязя».

Сегодня Александр Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера команды.

Подмосковный клуб идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 очками в 13 играх при 11 поражениях. 53-летний специалист возглавил клуб в мае этого года. До этого он не работал главным тренером в клубах КХЛ.

«Было понятно, что рокировка с большой долей вероятности состоится. Все-таки руководство надеется не потерять сезон.

В целом у «Витязя» собраны игроки не самого высокого класса, есть немало молодежи. Для такого состава нужен специалист, который в состоянии из ничего сделать что-то, идти на непопулярные, но эффективные меры.

К сожалению, Саша не справился. Может, опыта не хватило или еще чего-то. Одно дело, если руководство хочет видеть на месте главного тренера какого-то хорошего парня, и другое, если специалиста с харизмой, способного встряхнуть команду.

Думаю, шансы побороться за восьмерку у «Витязя» еще есть. Чемпионат ведь очень ровный, многие команды делали заявки чуть ли не на победу в Кубке Гагарина, а на деле оснований у таких задач не оказалось. Надо меньше говорить и больше делать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.