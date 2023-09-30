Овечкин сдает в аренду дом в Арлингтоне за 9 тысяч долларов в месяц

Александр Овечкин сдает в аренду дом в Боллстоне за 9 тысяч долларов в месяц.

Как сообщает Washington Business Journal, форвард жил в доме с пятью спальнями в округе Арлингтон в течение первых лет в « ».

Резиденция площадью 5000 квадратных футов, расположенная на участке в пол-акра, в последний раз сдавалась в аренду , который играл за «Кэпиталс» в сезоне-2022/23. В конце февраля он перешел в «Торонто».

В доме есть подвал с барной стойкой, большой гараж на две машины с «полом, пригодным для спортзала» и сауна.

купил этот дом в конце октября 2005 года за 1,595 млн долларов.

Фото: Andrew Sample Photography