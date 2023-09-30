Овечкин сдает в аренду дом в Арлингтоне за 9 тысяч долларов в месяц

Теги Вашингтон Александр Овечкин фото бизнес НХЛ Эрик Густафссон Хоккей

Александр Овечкин сдает в аренду дом в Боллстоне за 9 тысяч долларов в месяц.

Как сообщает Washington Business Journal, форвард жил в доме с пятью спальнями в округе Арлингтон в течение первых лет в «Вашингтоне».

Резиденция площадью 5000 квадратных футов, расположенная на участке в пол-акра, в последний раз сдавалась в аренду Эрику Густафссону, который играл за «Кэпиталс» в сезоне-2022/23. В конце февраля он перешел в «Торонто».

В доме есть подвал с барной стойкой, большой гараж на две машины с «полом, пригодным для спортзала» и сауна.

Овечкин купил этот дом в конце октября 2005 года за 1,595 млн долларов.  

 

Фото: Andrew Sample Photography

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8 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Отлично. Рад за него. Не забывайте поднимать объявление в ленте.
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selso99
Бизнесмен
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bold
С Детьми можно ?
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GreenUfa
Попросил редакторов написать в новостях, вдруг кто то из пользователей Спортс хату в этом местечке ищет
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Михаил Майоров
Красивый дом
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goducks
В метро в шаговой доступности?
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