Бедард занял 48-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Стэмкос – 41-й, Пьетранжело – 49-й

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Коннор Бедард вошел в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.

Нападающий «Чикаго» еще не провел ни одного матча в лиге. Коннор Бедард был выбран клубом под первым номером на драфте НХЛ-2023.

TSN в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня канадский телеканал опубликовал список с 50-го по 41-е место. Бедард занял 48-ю позицию.

50. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

49. Алекс Пьетранжело («Вегас»)

48. Коннор Бедард («Чикаго»)

47. Юусе Сарос («Нэшвилл»)

46. Джош Моррисси («Виннипег»)

45. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»)

44. Кайл Коннор («Виннипег»)

43. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

42. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»)

41. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)

 

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4 комментария

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Rudenzik
Человек, не сыгравший ни одного матча в НХЛ в топ - 50, всё что нужно знать про этот рейтинг
+13
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+13
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Maasd4m
Рановато такие авансы выдавать. Каким бы талантом он ни казался.
+1
0
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Don_Krebs
Рейтинг репутации и ожиданий. К реальным раскладам не имеет никакого отношения.
0
0
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Князефф
Ответ Rudenzik
Человек, не сыгравший ни одного матча в НХЛ в топ - 50, всё что нужно знать про этот рейтинг
совершенно согласен. Бред какой-то.
0
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