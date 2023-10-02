Бедард занял 48-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Стэмкос – 41-й, Пьетранжело – 49-й
Коннор Бедард вошел в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.
Нападающий «Чикаго» еще не провел ни одного матча в лиге. Коннор Бедард был выбран клубом под первым номером на драфте НХЛ-2023.
TSN в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня канадский телеканал опубликовал список с 50-го по 41-е место. Бедард занял 48-ю позицию.
50. Джейккоб Слэвин («Каролина»)
49. Алекс Пьетранжело («Вегас»)
48. Коннор Бедард («Чикаго»)
47. Юусе Сарос («Нэшвилл»)
46. Джош Моррисси («Виннипег»)
45. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»)
44. Кайл Коннор («Виннипег»)
43. Коннор Хеллибак («Виннипег»)
42. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»)
41. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
4 комментария