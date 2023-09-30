Завгородний о Рендуличе: «Хорватский Овечкин. Очень хорошо с ходу бросает, у него длинный рычаг. Очень много забьет, думаю»

Дмитрий Завгородний назвал Борну Рендулича хорватским Александром Овечкиным.

Хорватский нападающий «Сочи» набрал 11 (5+6) очков в 11 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сейчас вы играете в тройке с и . Криштоф в своей зоне просто топ, выигрывает вбрасывания, всю борьбу. Каково играть с таким центром?

– Да вообще шикарно! Михал и Борна великолепно играют в хоккей. Они постарше, у них есть опыт, с ними очень приятно играть. Бывают ситуации – видишь, что идет какая‑то борьба, думаешь, что надо свернуться, бежать в свою зону, а ребята выигрывают, забирают шайбу, создают хорошие моменты.

Очень рад, что у меня есть возможность играть с Криштофом и Рендуличем в первом звене. Стараюсь развиваться, соответствовать их уровню. Мы общаемся, делаем все, чтобы своим звеном играть все лучше и лучше.

– У Рендулича какой‑то нереальный бросок: короткое незаметное движение кистями, а шайба летит со страшной скоростью. Как у него это получается?

– Согласен, у Борны сумасшедший бросок, он – хорватский . Он очень хорошо с ходу бросает.

У него длинный рычаг, чем он здорово пользуется. Нам только и остается что подносить Рендуличу снаряды. Думаю, он очень много забьет, – сказал форвард « ».