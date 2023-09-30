Завгородний о Рендуличе: «Хорватский Овечкин. Очень хорошо с ходу бросает, у него длинный рычаг. Очень много забьет, думаю»

Теги Александр Овечкин КХЛ Сочи Борна Рендулич Матч ТВ Михал Криштоф Дмитрий Завгородний Хоккей

Дмитрий Завгородний назвал Борну Рендулича хорватским Александром Овечкиным.

Хорватский нападающий «Сочи» набрал 11 (5+6) очков в 11 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сейчас вы играете в тройке с Михалом Криштофом и Борной Рендуличем. Криштоф в своей зоне просто топ, выигрывает вбрасывания, всю борьбу. Каково играть с таким центром?

– Да вообще шикарно! Михал и Борна великолепно играют в хоккей. Они постарше, у них есть опыт, с ними очень приятно играть. Бывают ситуации – видишь, что идет какая‑то борьба, думаешь, что надо свернуться, бежать в свою зону, а ребята выигрывают, забирают шайбу, создают хорошие моменты.

Очень рад, что у меня есть возможность играть с Криштофом и Рендуличем в первом звене. Стараюсь развиваться, соответствовать их уровню. Мы общаемся, делаем все, чтобы своим звеном играть все лучше и лучше.

– У Рендулича какой‑то нереальный бросок: короткое незаметное движение кистями, а шайба летит со страшной скоростью. Как у него это получается?

– Согласен, у Борны сумасшедший бросок, он – хорватский Овечкин. Он очень хорошо с ходу бросает.

У него длинный рычаг, чем он здорово пользуется. Нам только и остается что подносить Рендуличу снаряды. Думаю, он очень много забьет, – сказал форвард «Сочи».

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