Алексей Тертышный стал и.о. главного тренера «Витязя»

Алексей Тертышный будет исполнять обязанности главного тренера «Витязя».

«Александр Завьялов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера «Витязя».

Клуб принял отставку. ХК « » благодарит Александра Васильевича Завьялова за труд и желает успехов.

Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Викторович Тертышный, входивший в тренерский штаб «Витязя», – говорится в сообщении клуба.

46-летний Тертышный ранее входил в тренерский штаб «Трактора». В сезоне-2018/19 исполнял обязанности главного тренера челябинцев после отставки Германа Титова.