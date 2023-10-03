Алексей Тертышный стал и.о. главного тренера «Витязя»

Теги Витязь Алексей Тертышный КХЛ Хоккей

Алексей Тертышный будет исполнять обязанности главного тренера «Витязя».

«Александр Завьялов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера «Витязя».

Клуб принял отставку. ХК «Витязь» благодарит Александра Васильевича Завьялова за труд и желает успехов.

Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Викторович Тертышный, входивший в тренерский штаб «Витязя», – говорится в сообщении клуба. 

46-летний Тертышный ранее входил в тренерский штаб «Трактора». В сезоне-2018/19 исполнял обязанности главного тренера челябинцев после отставки Германа Титова. 

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2 комментария

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vdksjs
А почему не Дима Жвачкин?
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Евгений Киреев
Первый пошел
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