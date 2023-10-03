Директор «Салавата»: «Мелош – габаритный защитник с хорошим броском и опытом игры в НХЛ. Надеемся, он усилит команду в большинстве»
Василий Чижов прокомментировал переход Николаса Мелоша в «Салават Юлаев».
«Мы не торопились с выбором иностранного защитника, понимая, что «Салавату Юлаеву» нужен опытный и мастеровитый хоккеист.
Мелош – габаритный защитник с хорошим броском, с опытом игры в НХЛ.
Надеемся, он усилит нашу команду в большинстве, добавит нам мощности и силовой игры в обороне», – сказал спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов.
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