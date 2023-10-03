Директор «Салавата»: «Мелош – габаритный защитник с хорошим броском и опытом игры в НХЛ. Надеемся, он усилит команду в большинстве»

Теги Салават Юлаев КХЛ Василий Чижов Николас Мелош Хоккей

Василий Чижов прокомментировал переход Николаса Мелоша в «Салават Юлаев».

«Мы не торопились с выбором иностранного защитника, понимая, что «Салавату Юлаеву» нужен опытный и мастеровитый хоккеист.

Мелош – габаритный защитник с хорошим броском, с опытом игры в НХЛ.

Надеемся, он усилит нашу команду в большинстве, добавит нам мощности и силовой игры в обороне», – сказал спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов.

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1 комментарий

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Венер Кучербаев
журналисты Уфы, задайте на ближайшей пресс-конференции вопрос Козлову, как он сам и как руководство клуба оценивает нашу центральную ось? ведут ли работу по её укреплению? пускай без конкретных фамилий, но хотя бы на уровне принципов. типа "по итогам тренировочных лагерей хотим вернуть россиян из АХЛ" или "работаем над обменами в рамках КХЛ".
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