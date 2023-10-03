Директор «Салавата»: «Мелош – габаритный защитник с хорошим броском и опытом игры в НХЛ. Надеемся, он усилит команду в большинстве»

Василий Чижов прокомментировал переход Николаса Мелоша в «Салават Юлаев».

«Мы не торопились с выбором иностранного защитника, понимая, что «Салавату Юлаеву» нужен опытный и мастеровитый хоккеист.

Мелош – габаритный защитник с хорошим броском, с опытом игры в НХЛ.

Надеемся, он усилит нашу команду в большинстве, добавит нам мощности и силовой игры в обороне», – сказал спортивный директор « » .

«Салават» подписал защитника Мелоша. Он заработает 35 млн рублей за сезон