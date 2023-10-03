«Салават» подписал защитника Мелоша. Он заработает 35 млн рублей за сезон

Бывший защитник «Сан-Хосе» Николас Мелош продолжит карьеру в КХЛ.

26-летний хоккеист подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» на один год.

Ранее стало известно, что канадец заработает за этот сезон 35 миллионов рублей.

В сезоне-2022/23 Мелош играл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс». В регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+18».

Ранее канадец играл в НХЛ за «Сан-Хосе». В его активе 57 игр в лиге и 8 (2+6) баллов.