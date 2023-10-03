«Салават» подписал защитника Мелоша. Он заработает 35 млн рублей за сезон

Теги Салават Юлаев переходы НХЛ КХЛ Николас Мелош Калгари Рэнглерс Хоккей

Бывший защитник «Сан-Хосе» Николас Мелош продолжит карьеру в КХЛ.

26-летний хоккеист подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» на один год.

Ранее стало известно, что канадец заработает за этот сезон 35 миллионов рублей.

В сезоне-2022/23 Мелош играл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс». В регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+18».

Ранее канадец играл в НХЛ за «Сан-Хосе». В его активе 57 игр в лиге и 8 (2+6) баллов.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чингиз Зайнуллин
это тот, который Михеева в дебютном матче сломал?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
Ответ Чингиз Зайнуллин
это тот, который Михеева в дебютном матче сломал?
да
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hemsky
На мой взгляд центр нужнее....

Но я все равно не понимаю, зачем...

Науменков - Коледов
Мелош - Василевский
Хафизуллин - Панин
Зоркин - Бирюков
Луговяк

Оборона - пленных не брать

Молодежь списали? даже Варлова? где им играть, в Торосе - Маслов, Макаревич, Абдеев, Газимов итд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bolela_02
Кто знает, что за перец? Домосед или больше атакующий игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Х
Один защитник «спасёт отечество»?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
ну что ж, раз руководство всё-таки подписало защитника вместо центра, тогда Рәхим итегеҙ!!! Bienvenue!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
может, Хмелевскому выхлопочут российское гражданство? и таки возьмут легионера центра? или уже есть кто-то из россиян АХЛ-цев на примете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
этого, как и Ливо, тоже Хмелевски притащил, судя по всему. Играли в системе Сан-Хосе. если б не Саша, что бы делали курносов и ко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
Ответ Bolela_02
Кто знает, что за перец? Домосед или больше атакующий игрок
крупный (по памяти - 193 см, 90+ кг).

по юниорам был вполне атакующий, в большинстве зажигал.

на взрослом уровне, естественно, занимался больше оборонительными обязанностями.

непонятно, на какую роль его взяли к нам. было бы логично, если для роли атакующего защитника и на большинство.

P.S. он франкофон, зовут его НиколЯ МелОш.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий