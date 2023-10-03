«Салават» подписал защитника Мелоша. Он заработает 35 млн рублей за сезон
Бывший защитник «Сан-Хосе» Николас Мелош продолжит карьеру в КХЛ.
26-летний хоккеист подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» на один год.
Ранее стало известно, что канадец заработает за этот сезон 35 миллионов рублей.
В сезоне-2022/23 Мелош играл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс». В регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+18».
Ранее канадец играл в НХЛ за «Сан-Хосе». В его активе 57 игр в лиге и 8 (2+6) баллов.
Но я все равно не понимаю, зачем...
Науменков - Коледов
Мелош - Василевский
Хафизуллин - Панин
Зоркин - Бирюков
Луговяк
Оборона - пленных не брать
Молодежь списали? даже Варлова? где им играть, в Торосе - Маслов, Макаревич, Абдеев, Газимов итд
по юниорам был вполне атакующий, в большинстве зажигал.
на взрослом уровне, естественно, занимался больше оборонительными обязанностями.
непонятно, на какую роль его взяли к нам. было бы логично, если для роли атакующего защитника и на большинство.
P.S. он франкофон, зовут его НиколЯ МелОш.