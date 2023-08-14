Кожевников о Тамбиеве: «Ищите не двойных агентов, а своих людей, патриотов региона! После временщиков – потоп»
Александр Кожевников считает, что миф о Леониде Тамбиеве скоро будет развенчан.
– Не пристрастны ли вы, Александр Викторович, ведь «Адмирал» недавно выиграл Кубок Сочи?
– На самом деле за всем этим бурным потоком сознания вижу нервное состояние Тамбиева. Впереди тяжелый сезон, когда миф об этом тренере может быть развенчан.
Меня в свое время критиковали болельщики «Авангарда», но сегодня многие из них признали, что был прав. То же самое, подозреваю, будет с «Адмиралом».
– Поясните, пожалуйста.
– Да, год назад, отплевываясь и играя в антихоккей, Владивосток дал результат. Но теперь его стиль, от которого хоккейной России ни тепло, ни холодно, изучен, а ничего нового команда не сможет предложить.
Прогресса не будет, ведь в дальневосточную молодежь Тамбиев даже не вкладывался. Временщики тем и отличаются, что после них будет потоп.
Но мне очень дорог Дальний Восток. Арена во Владивостоке названа именем моего друга Вячеслава Фетисова, там великолепные болельщики, даже таксисты учат тебя хоккею. Так ищите не двойных агентов, а своих людей, патриотов региона! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Кожевников о Тамбиеве: «Крышу чудаку снесло прилично. Откажись от паспорта Латвии, где процветает русофобия, возьми наше гражданство – и критикуй лимит и натурализацию»
одни клоунские высказывания от тебя.
Тамбиев поставил игру и дал результат, привлёк внимание к хоккейной окраине, и, как результат, теперь соседи из Хабаровска собрались этот успех как минимум «повторить».
Кожевников за это время 50 раз зашкварился в комментариях🤡🥃