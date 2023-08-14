Кожевников о Тамбиеве: «Ищите не двойных агентов, а своих людей, патриотов региона! После временщиков – потоп»

Александр Кожевников считает, что миф о Леониде Тамбиеве скоро будет развенчан.

– Не пристрастны ли вы, Александр Викторович, ведь « » недавно выиграл Кубок Сочи?

– На самом деле за всем этим бурным потоком сознания вижу нервное состояние . Впереди тяжелый сезон, когда миф об этом тренере может быть развенчан.

Меня в свое время критиковали болельщики «Авангарда», но сегодня многие из них признали, что был прав. То же самое, подозреваю, будет с «Адмиралом».

– Поясните, пожалуйста.

– Да, год назад, отплевываясь и играя в антихоккей, Владивосток дал результат. Но теперь его стиль, от которого хоккейной России ни тепло, ни холодно, изучен, а ничего нового команда не сможет предложить.

Прогресса не будет, ведь в дальневосточную молодежь Тамбиев даже не вкладывался. Временщики тем и отличаются, что после них будет потоп.

Но мне очень дорог Дальний Восток. Арена во Владивостоке названа именем моего друга , там великолепные болельщики, даже таксисты учат тебя хоккею. Так ищите не двойных агентов, а своих людей, патриотов региона! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кожевников о Тамбиеве: «Крышу чудаку снесло прилично. Откажись от паспорта Латвии, где процветает русофобия, возьми наше гражданство – и критикуй лимит и натурализацию»