Тамбиев об 1:3 от «Автомобилиста»: «Мы недовинтили матч. Легионеры до конца еще не лидеры «Адмирала», они должны играть сильнее и мощнее»

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Автомобилиста» (1:3).

«Мы недовинтили матч. Два периода, в принципе, солидная игра была, ребята старались, много что не давали соперникам. В третьем периоде нам не хватило физических кондиций, мы просели. Игровая дисциплина подвела, удаление, которое привело к взятию ворот…

А так, в принципе, стараются ребята, выполняют, но на всю игру нас пока не хватает. В Екатеринбурге надо играть всю игру так компактно, как мы делали это два периода – работать, терпеть.

То, что легионеры заиграли после публичной критики лучше, – это нормально для легионеров. У вас же сегодня тоже забил, для того они и подписаны везде на лидерские позиции, чтобы за ними тянулись молодые игроки. Они до конца еще не лидеры «Адмирала», я считаю, что они должны играть еще сильнее и мощнее, причем каждый матч», – сказал главный тренер «Адмирала» .

«Адмирал» проиграл 8 из 11 матчей в сезоне