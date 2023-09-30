Тамбиев об 1:3 от «Автомобилиста»: «Мы недовинтили матч. Легионеры до конца еще не лидеры «Адмирала», они должны играть сильнее и мощнее»

Теги Автомобилист КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Брукс Мэйсек Хоккей

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Автомобилиста» (1:3).

«Мы недовинтили матч. Два периода, в принципе, солидная игра была, ребята старались, много что не давали соперникам. В третьем периоде нам не хватило физических кондиций, мы просели. Игровая дисциплина подвела, удаление, которое привело к взятию ворот…

А так, в принципе, стараются ребята, выполняют, но на всю игру нас пока не хватает. В Екатеринбурге надо играть всю игру так компактно, как мы делали это два периода – работать, терпеть.

То, что легионеры заиграли после публичной критики лучше, – это нормально для легионеров. У вас же сегодня тоже Мэйсек забил, для того они и подписаны везде на лидерские позиции, чтобы за ними тянулись молодые игроки. Они до конца еще не лидеры «Адмирала», я считаю, что они должны играть еще сильнее и мощнее, причем каждый матч», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

«Адмирал» проиграл 8 из 11 матчей в сезоне

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2 комментария

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sd4fmwrvz8
Тамбиев возомнил себя тренером , физрук типичный , в том сезоне на фарте серебрякова в себя поверил , по сути все на своем месте , адмирал на своем месте привычном
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Rer
Ответ sd4fmwrvz8
Тамбиев возомнил себя тренером , физрук типичный , в том сезоне на фарте серебрякова в себя поверил , по сути все на своем месте , адмирал на своем месте привычном
а что там Скабелка сказал ?
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