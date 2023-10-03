«Питтсбург» забрал Харкинса с драфта отказов «Виннипега». У форварда 25+25 в 44 матчах в АХЛ в прошлом сезоне

Теги переходы Питтсбург НХЛ АХЛ Виннипег Дженсен Харкинс Хоккей

«Питтсбург» забрал форварда Дженсена Харкинса с драфта отказов «Виннипега».

У 26-летнего нападающего в новом сезоне будет действовать односторонний контракт с кэпхитом 850 тысяч долларов. 

В прошлом сезоне он провел за «Джетс» 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (3+2) очков. 

В АХЛ за «Манитобу» провел 44 матча и набрал 50 (25+25) баллов. В розыгрыше Кубка Колдера добавил 7 (4+3) очков в 5 играх.

Всего в НХЛ Харкинс провел 154 матча и набрал 17 (13+14) очков. 

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