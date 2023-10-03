Федоров о 9:1 с «Витязем»: «ЦСКА рановато радоваться, все понимают наше положение в таблице»

Сергей Федоров оценил победу ЦСКА над «Витязем» (9:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сегодня многое получалось. Думаю, ребята получили удовольствие от игры.

Нам радоваться рановато, все прекрасно видели и понимают наше турнирное положение в таблице (армейцы идут 6-ми на Западе после 13 матчей – прим. Sports.ru). Поэтому, как мы обычно говорим ребятам: «До 12 ночи порадуемся, а завтра новый рабочий день», – сказал главный тренер .