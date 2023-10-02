Агент Гальченюка: «Ему в России все нравится, он всем доволен. Никаких вопросов по быту не возникает»

Теги СКА КХЛ Александр Черных Алекс Гальченюк Хоккей

Агент Алекса Гальченюка рассказал об адаптации форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– У Алекса Гальченюка долго не получалось забить дебютный гол. Ему потребовалось время на адаптацию?

– Любому игроку нужно время на адаптацию в другой лиге. Сомнений в его уровне не было, но здесь совершенно другая игра. Алекс многое поменял кардинально.

– Можно ожидать, что в скором времени Гальченюк станет одним из лидеров СКА?

– Дай бог, чтобы так и было. Нужно, чтобы и хоккейный бог был на твоей стороне. Бывает, что все штанги обстучишь, а забить не получается. Надеюсь, что у него все будет хорошо и он покажет результат в СКА.

– Его все устраивает в новом клубе?

– На сегодняшний день у него не возникает никаких вопросов по быту. Ему в России все нравится, он всем доволен, – сказал агент Александр Черных.

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2 комментария

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Mechanix
в Питере баров много
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Mephi027
В Питере пить
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