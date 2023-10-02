Александр Кожевников: «СКА попрет дальше. Ротенберг прибавляет как тренер, набирается опыта. Желание и разумность есть, надо двигаться в заданном направлении»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников высказался о работе Романа Ротенберга на посту тренера СКА.

«СКА попрет дальше, армейцы выдадут еще победную серию, я уверен. Конечно, периодически они все равно будут проседать, но надо понимать, что любому новому игроку и тренеру нужно время для того, чтобы прижиться в команде, построить ее.

Всегда и везде необходимо время притереться, в спорте же все как в механизме.

Роман Ротенберг прибавляет как тренер, он набирается опыта. Желание есть, разумность тоже есть, теперь, повторюсь, надо набираться опыта и двигаться в заданном направлении», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
👅
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Куда уж там еще Роману прибавлять как тренеру. А то что попрет, это точно, от него уже не только СКА прёт, а вообще всю КХЛ. С международным пока плоховато, только белорусов с казахами слегка цепляет, но монголы, африканцы и арабы уже насторожились.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Вот у них, у ж...опо...лиз...ов конкуренция!))) Видимо, платят неплохо)))
И очередь постоянно растёт))) Знает кто-нибудь - кто крайний?)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Качалов
Ну, ну будем посмотреть, он сейчас уже броски свои тренирует, а что дальше будет никто не знает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Пойду тяпну 100 грамм, чтоб так и было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
лизнул. кто написал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
А Вы заметили, что у всех поехавших спикеров из мира спорта (Кожевников, Тихонов) есть шапочка на фото?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий