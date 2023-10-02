Александр Кожевников: «СКА попрет дальше. Ротенберг прибавляет как тренер, набирается опыта. Желание и разумность есть, надо двигаться в заданном направлении»

Александр Кожевников высказался о работе Романа Ротенберга на посту тренера СКА.

« попрет дальше, армейцы выдадут еще победную серию, я уверен. Конечно, периодически они все равно будут проседать, но надо понимать, что любому новому игроку и тренеру нужно время для того, чтобы прижиться в команде, построить ее.

Всегда и везде необходимо время притереться, в спорте же все как в механизме.

прибавляет как тренер, он набирается опыта. Желание есть, разумность тоже есть, теперь, повторюсь, надо набираться опыта и двигаться в заданном направлении», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.