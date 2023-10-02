Александр Пашков: «Первые шаги Ларионова-тренера впечатляют. Он достаточно образован для такой работы, готовился не один год»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Александр Пашков Чемпионат.com Хоккей

Александр Пашков оценил работу Игоря Ларионова на посту тренера «Торпедо».

«Конечно, это неожиданно для многих и для меня в частности. Большая редкость, когда бывший спортсмен в возрасте 62 лет вдруг начинает заниматься тренерской работой и выдает результат.

Первые шаги Ларионова-тренера впечатляют. Потенциал у Ларионова всегда был, спортивный опыт – аналогично, житейского опыта тоже не занимать.

Знаю, что Игорь достаточно образован для такой работы, он готовился к этой профессии не один год. Не случайно все это сейчас выплескивается в результатах команды «Торпедо», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков

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