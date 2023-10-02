Александр Пашков: «Первые шаги Ларионова-тренера впечатляют. Он достаточно образован для такой работы, готовился не один год»

Александр Пашков оценил работу Игоря Ларионова на посту тренера «Торпедо».

«Конечно, это неожиданно для многих и для меня в частности. Большая редкость, когда бывший спортсмен в возрасте 62 лет вдруг начинает заниматься тренерской работой и выдает результат.

Первые шаги -тренера впечатляют. Потенциал у Ларионова всегда был, спортивный опыт – аналогично, житейского опыта тоже не занимать.

Знаю, что Игорь достаточно образован для такой работы, он готовился к этой профессии не один год. Не случайно все это сейчас выплескивается в результатах команды « », – сказал олимпийский чемпион