Атанасов об НХЛ: «На драфте меня выбрать уже не могут. Сам могу выбирать клуб, мнение Ларионова будет иметь очень большой вес»

Василий Атанасов высказался о возможном отъезде в НХЛ.

Атанасов входит в топ-7 лучших бомбардиров сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. На счету 21-летнего форварда 12 (7+5) очков в 11 матчах.

– Есть ли у вас шансы попасть на драфт в 2024 году? Вы же 2002 года рождения.

– Как я понимаю, меня уже на драфте выбрать не могут, потому что три попытки истрачены. Дай бог, чтобы так было, но я уже сам могу выбирать себе клуб НХЛ.

– А вы думаете о том, что однажды можете поехать в североамериканскую лигу?

– Да, конечно. Подумать об НХЛ мне еще предстоит. Но пока у меня контракт с «Торпедо» до 2025 года, я думаю об этом сезоне КХЛ.

– Совет Игоря Ларионова вам будет интересен, в какой клуб Северной Америки лучше поехать?

– Да, конечно. Мнение Ларионова будет иметь очень большой вес в моем выборе – сказал нападающий « » .