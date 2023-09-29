Атанасов об НХЛ: «На драфте меня выбрать уже не могут. Сам могу выбирать клуб, мнение Ларионова будет иметь очень большой вес»

Теги Торпедо НХЛ Игорь Ларионов Драфт НХЛ КХЛ Матч ТВ Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов высказался о возможном отъезде в НХЛ.

Атанасов входит в топ-7 лучших бомбардиров сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. На счету 21-летнего форварда 12 (7+5) очков в 11 матчах.

– Есть ли у вас шансы попасть на драфт НХЛ в 2024 году? Вы же 2002 года рождения.

– Как я понимаю, меня уже на драфте выбрать не могут, потому что три попытки истрачены. Дай бог, чтобы так было, но я уже сам могу выбирать себе клуб НХЛ.

– А вы думаете о том, что однажды можете поехать в североамериканскую лигу?

– Да, конечно. Подумать об НХЛ мне еще предстоит. Но пока у меня контракт с «Торпедо» до 2025 года, я думаю об этом сезоне КХЛ.

– Совет Игоря Ларионова вам будет интересен, в какой клуб Северной Америки лучше поехать?

– Да, конечно. Мнение Ларионова будет иметь очень большой вес в моем выборе – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.

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5 комментариев

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Maxim Shumov
При всем уважении - ему 21 год, а не 17, чтобы писать кипятком от очка за матч в КХЛ. Контракт с Торпедо до 2025. Игру он показывает, да, но - сезон еще только начался и неизвестно, как пойдёт дальше. Не рановато ли собрался выбирать клуб в НХЛ?)
+4
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ВАДИМ
Ответ Maxim Shumov
При всем уважении - ему 21 год, а не 17, чтобы писать кипятком от очка за матч в КХЛ. Контракт с Торпедо до 2025. Игру он показывает, да, но - сезон еще только начался и неизвестно, как пойдёт дальше. Не рановато ли собрался выбирать клуб в НХЛ?)
Согласен, Жофяров играл намного лучше и что? Сидит на скамейке у Барсов.
+2
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Дмитрий Пузырёв
Благодаря Ларионову у Атанасова есть шанс реализовать себя по полной, и в КХЛ, и в НХЛ!
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vladvl
Ответ Maxim Shumov
При всем уважении - ему 21 год, а не 17, чтобы писать кипятком от очка за матч в КХЛ. Контракт с Торпедо до 2025. Игру он показывает, да, но - сезон еще только начался и неизвестно, как пойдёт дальше. Не рановато ли собрался выбирать клуб в НХЛ?)
про НХЛ мечтают даже игроки вышки, почему нет
+3
-2
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Матроскин52
Василий играй пока в Торпедо! Это твой клуб и тренер! А там, после 2025, будем посмотреть…
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