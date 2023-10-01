Мартемьянов об 1:5 от «Ак Барса»: «Есть претензии к лидерам атаки. Хотелось бы «отметить» наше большинство: «5 на 3» без единого броска в створ – это ни в какие ворота не лезет»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о поражении от «Ак Барса».

Команда из Хабаровска проиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:5.

«Начинать против « » с 0:2 – сложный момент. Хотелось бы отметить игру соперников как в обороне, так и в атаке. Они реализовали то, что создали, очень самоотверженная оборона, было достаточно блокированных бросков.

К сожалению, у нас не нашлось аргументов пробить эту оборону, есть претензии к лидерам атаки, однозначно. От них ждем более содержательной игры, чтобы они были более нацелены на ворота.

И хотелось бы «отметить» наше большинство – практически без серьезных моментов, «пять на три» без единого броска в створ – это ни в какие ворота не лезет. Над большинством работаем постоянно, но «Ак Барс» перекрыл все линии бросков. Нам нужен был трудовой гол с пятака, но соперники лучше действовали в этом компоненте.

Замена вратаря в первом периоде? Два броска – два гола, наверное, это о чем-то говорит. Надо было как-то встряхивать команду, вышел только на первый матч после травмы, он сражался, молодец, вытаскивал. Ему нужно время, чтобы набрать игровую форму.

У нас уже третий матч на выезде, у «Ак Барса» был запас, лишний день на восстановление. Не могу этим оправдать игру нашей команды, хотя она мне моментами импонировала. Надломили пропущенные голы. Характер команды и стержень еще выковываются. Коллектив – абсолютно новый, ребята пришли из разных клубов, мы должны понимать, кто на что способен, а игроки понимать, что от них требуется.

Нам нужна неуступчивость в характере, но пока присутствует потеря уверенности», – сказал .