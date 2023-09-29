Мартемьянов после 2:0 с «Куньлунем»: «У нас мушка забилась в последнее время, мало забивали. Неудачная полоса была, эта победа – глоток свежего воздуха»

Андрей Мартемьянов подвел итоги матча против «Куньлуня» (2:0).

Для «Амура» эта победа стала первой в пяти последних играх.

«Непростой матч с хорошим соперником. Парни сегодня неплохо выполняли игровое задание, играли на результат, много хороших моментов создали. Выходы «2 в 1», «2 в 0», «1 в 0».

У нас в последнее время мушка забилась, мало забивали. Будем надеяться, что голы придут. Нам очень нужны были очки, да, брали по одному в некоторых играх, но этого маловато, конечно.

Наш вратарь сегодня неплохо сыграл, надежно, и вся команда ему помогла.

Безусловно, можно сказать, что сегодняшняя победа для нас – глоток свежего воздуха. Да, у нас была неудачная полоса, но это длинный путь. Двигаемся вперед», – сказал главный тренер «Амура» .

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