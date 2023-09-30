Мартемьянов о Бродхерсте: «Он перенес операцию, будет готов к ноябрю, возможно. Не имеем права заставлять его выходить раньше»

Теги Амур травмы КХЛ Андрей Мартемьянов Алекс Бродхерст ТАСС Хоккей

Форвард «Амура» Алекс Бродхерст перенес операцию.

30-летний американец получил травму в третьем периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:5).

В 3 играх сезона на счету нападающего 4 (2+2) очка.

«Ему сделали операцию. Через шесть недель, возможно, он будет готов, то есть к началу ноября. Сейчас он находится на реабилитации.

Это здоровье игрока – мы не имеем права заставлять его выходить раньше. Нужно, чтобы он принес пользу, так как мы не ограничиваемся первой половиной чемпионата», – сказал главный тренер клуба из Хабаровска Андрей Мартемьянов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий