Мартемьянов о Бродхерсте: «Он перенес операцию, будет готов к ноябрю, возможно. Не имеем права заставлять его выходить раньше»

Форвард «Амура» Алекс Бродхерст перенес операцию.

30-летний американец получил травму в третьем периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:5).

В 3 играх сезона на счету нападающего 4 (2+2) очка.

«Ему сделали операцию. Через шесть недель, возможно, он будет готов, то есть к началу ноября. Сейчас он находится на реабилитации.

Это здоровье игрока – мы не имеем права заставлять его выходить раньше. Нужно, чтобы он принес пользу, так как мы не ограничиваемся первой половиной чемпионата», – сказал главный тренер клуба из Хабаровска Андрей Мартемьянов.