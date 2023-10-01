Петунин об обмене из «Северстали»: «Чего-то плохого про Козырева сказать не могу. Не пошло, и все. Просто не попал в его тактику, наверное»

Александр Петунин высказался о своем переходе из «Северстали» в «Металлург».

– Насколько этот обмен был ожидаемым для вас?

– Разговоры об этом ходили с начала чемпионата. Мой агент сообщал новости о некоторых переговорах. Так что ничего неожиданного для меня не было. Воспринял как нормальный рабочий обмен.

– После этого обмена пошло много разговоров, что вы хорошо играете только при – сначала ушли на сезон из « » в «Динамо» и там не закрепились, теперь уходите из Череповца спустя полгода после ухода Разина и в третий раз пересекаетесь с ним. Задевают такие суждения?

– Нет. Это рабочий момент. В этом сезоне в Череповце у меня тоже было два очка в трех матчах – сделал две голевые передачи. А больше я и не выходил на лед. Конечно, тяжело, когда ты не играешь. Но старался сделать свой максимум, когда давали играть.

– Чувствовалось, что не видит вас в своей команде?

– Я чего-то плохого про него сказать не могу. Просто не пошло, и все. Но было интересно. Каких-то проблем с Андреем Леонидовичем не было. Наверное, просто не попал в его тактику. Как-то с предсезонки не пошло.

– Тренер как-то объяснял, чем недоволен?

– Да не сказал бы. Вызывал меня после первых трех матчей сезона. Сказал, что команда на подъеме, поэтому некого убрать из состава, чтобы поставить туда меня. Потом вроде вышел на лед, передачу отдал... Но не сказал бы, что я сам был доволен своей игрой. Всегда можно лучше, – сказал форвард магнитогорцев.