«Оттава» предложила Пинто контракт на год и 1 млн долларов. Игрок был разочарован, он хочет 2,5 млн (Sportsnet)

«Оттава» предложила форварду Шэйну Пинто контракт на год и 1 млн долларов.

22-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента. Сообщается, что он хочет контракт с зарплатой 2,5 миллиона долларов в год.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, предложение клуба разочаровало игрока.

«Теоретически он мог бы попросить об обмене, но источники утверждают, что этого не произошло, и что он предпочитает остаться. «Сенаторс» тоже очень ясно дали понять, что хотят его сохранить. Они видят потенциал в Пинто.

Главное, что нужно помнить: один телефонный звонок может все изменить. Но тупиковая ситуация длилась все лето, сезон начнется через 10 дней, и все явно расстроены», – сообщил Фридман.

В прошлом сезоне набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата .