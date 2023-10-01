«Оттава» предложила Пинто контракт на год и 1 млн долларов. Игрок был разочарован, он хочет 2,5 млн (Sportsnet)

Теги Оттава НХЛ Эллиотт Фридман деньги Шэйн Пинто Хоккей

«Оттава» предложила форварду Шэйну Пинто контракт на год и 1 млн долларов.

22-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента. Сообщается, что он хочет контракт с зарплатой 2,5 миллиона долларов в год. 

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, предложение клуба разочаровало игрока. 

«Теоретически он мог бы попросить об обмене, но источники утверждают, что этого не произошло, и что он предпочитает остаться. «Сенаторс» тоже очень ясно дали понять, что хотят его сохранить. Они видят потенциал в Пинто.

Главное, что нужно помнить: один телефонный звонок может все изменить. Но тупиковая ситуация длилась все лето, сезон начнется через 10 дней, и все явно расстроены», – сообщил Фридман.  

В прошлом сезоне Пинто набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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9 комментариев

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sed3009
Вспомилось как в NHL 09 в режиме менеджера игроку несколько раз предложить маленькую зарплату по контракту, то вылезет баннер: "Игрок чувствует себя оскорбленным", и его невозможно будет больше подписать)
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Stanislav Orlov
Ответ Рубикон
Дуй в КХЛ
и кто даст в кхл контракт на 250 млн? 🤡
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Stan91_AVS
Пинто за Пинту пива не хочет подписываться однако
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Einfach Safari
Оттава забила платёжку и теперь даже ляма лишнего нет на молодого, перспективного центра (
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saa1910mail@gmail.com
там под потолком 120 т. в этом проблема. естественно игрок видит что у того же Джозефа 2.95, при этом он набрал 18 очков.
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Vitto
Ответ Stanislav Orlov
и кто даст в кхл контракт на 250 млн? 🤡
С 2,5 млн на руки будет около 1 млн, так что это явно не 250 млн.
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Ловушка Джокушкера
Ответ Stanislav Orlov
и кто даст в кхл контракт на 250 млн? 🤡
в ску или цску. И те, и другие вполне могут прогнуть под себя любые правила
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Stan91_AVS
Ответ sed3009
Вспомилось как в NHL 09 в режиме менеджера игроку несколько раз предложить маленькую зарплату по контракту, то вылезет баннер: "Игрок чувствует себя оскорбленным", и его невозможно будет больше подписать)
Только через сезонов 10 если только получиться подписать)))
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