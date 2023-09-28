Пьер ЛеБрюн: «Оттава» пытается освободить место под потолком, чтобы подписать Пинто. Упоминалось имя Жозефа»
«Оттава» пытается освободить место под потолком для подписания Шэйна Пинто.
22-летний нападающий находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.
По данным CapFriendly, на данный момент у клуба есть 120 953 доллара под потолком.
Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, команда может обменять Матье Жозефа.
«Сенаторс» все еще нужно освободить место, чтобы иметь возможность заключить новый контракт с Шэйном Пинто, который не собирается подписывать квалификационное предложение. По крайней мере, такова его позиция прямо сейчас.
Итак, им нужно освободить место, и имя Матье Жозефа уже упоминалось.
«Сенаторс» пытаются освободить место под потолком, но в то же время не похоже, что новый контракт уже лежит на столе. Агенту Шэйна Пинто, я полагаю, все еще предстоит провести кое-какие переговоры с Пьером Дорионом, генменеджером «Оттавы».
Я думаю, что Пинто, вероятно, подписал бы контракт на 2 года с зарплатой около 2,5 млн долларов в год», – сказал ЛеБрюн.
В прошлом сезоне Пинто набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
26-летний Жозеф отметился 18 (3+15) баллами в 56 играх минувшего сезона. Срок его соглашения с кэпхитом 2,95 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Интересно, Койоты согласятся обменять его на Уэбера? )))