Пьер ЛеБрюн: «Оттава» пытается освободить место под потолком, чтобы подписать Пинто. Упоминалось имя Жозефа»

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Пьер ЛеБрюн Пьер Дорион Матье Жозеф Шэйн Пинто потолок зарплат Хоккей

«Оттава» пытается освободить место под потолком для подписания Шэйна Пинто.

22-летний нападающий находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.

По данным CapFriendly, на данный момент у клуба есть 120 953 доллара под потолком.

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, команда может обменять Матье Жозефа.

«Сенаторс» все еще нужно освободить место, чтобы иметь возможность заключить новый контракт с Шэйном Пинто, который не собирается подписывать квалификационное предложение. По крайней мере, такова его позиция прямо сейчас.

Итак, им нужно освободить место, и имя Матье Жозефа уже упоминалось.

«Сенаторс» пытаются освободить место под потолком, но в то же время не похоже, что новый контракт уже лежит на столе. Агенту Шэйна Пинто, я полагаю, все еще предстоит провести кое-какие переговоры с Пьером Дорионом, генменеджером «Оттавы».

Я думаю, что Пинто, вероятно, подписал бы контракт на 2 года с зарплатой около 2,5 млн долларов в год», – сказал ЛеБрюн.

В прошлом сезоне Пинто набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний Жозеф отметился 18 (3+15) баллами в 56 играх минувшего сезона. Срок его соглашения с кэпхитом 2,95 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

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1 комментарий

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Александр Морозов
А сколько восторга было, когда его подписали на 3 ляма ...
Интересно, Койоты согласятся обменять его на Уэбера? )))
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