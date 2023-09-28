Пьер ЛеБрюн: «Оттава» пытается освободить место под потолком, чтобы подписать Пинто. Упоминалось имя Жозефа»

«Оттава» пытается освободить место под потолком для подписания Шэйна Пинто.

22-летний нападающий находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.

По данным CapFriendly, на данный момент у клуба есть 120 953 доллара под потолком.

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, команда может обменять .

«Сенаторс» все еще нужно освободить место, чтобы иметь возможность заключить новый контракт с , который не собирается подписывать квалификационное предложение. По крайней мере, такова его позиция прямо сейчас.

Итак, им нужно освободить место, и имя Матье Жозефа уже упоминалось.

«Сенаторс» пытаются освободить место под потолком, но в то же время не похоже, что новый контракт уже лежит на столе. Агенту Шэйна Пинто, я полагаю, все еще предстоит провести кое-какие переговоры с , генменеджером «Оттавы».

Я думаю, что Пинто, вероятно, подписал бы контракт на 2 года с зарплатой около 2,5 млн долларов в год», – сказал ЛеБрюн.

В прошлом сезоне Пинто набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата .

26-летний Жозеф отметился 18 (3+15) баллами в 56 играх минувшего сезона. Срок его соглашения с кэпхитом 2,95 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.