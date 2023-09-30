«Сочи» обыграл «Торпедо», одержав 7-ю победу в 8 последних матчах. Мичков забил победный гол

Теги Торпедо КХЛ Дмитрий Кокорев Кирилл Рассказов Сочи Борна Рендулич Матвей Мичков Хоккей

«Сочи» обыграл «Торпедо» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это седьмая победа команды тренера Дмитрия Кокорева в восьми последних играх.

Победный гол забил форвард Матвей Мичков. Он также отметился передачей. Теперь на его счету 7 (3+4) очков в 8 играх сезона.

Нападающий Борна Рендулич сделал хет-трик в этом матче. 

На данный момент «Сочи» занимает четвертое место в таблице Запада, набрав 16 очков после 12 игр КХЛ.

В следующем матче, 2 октября, команда сыграет со СКА.

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2 комментария

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Александр Филиппов
не сезон а сказка. пока что
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