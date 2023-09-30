«Сочи» обыграл «Торпедо», одержав 7-ю победу в 8 последних матчах. Мичков забил победный гол

«Сочи» обыграл «Торпедо» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это седьмая победа команды тренера Дмитрия Кокорева в восьми последних играх.

Победный гол забил форвард . Он также отметился передачей. Теперь на его счету 7 (3+4) очков в 8 играх сезона.

Нападающий Борна Рендулич сделал хет-трик в этом матче.

На данный момент « » занимает четвертое место в таблице Запада, набрав 16 очков после 12 игр .

В следующем матче, 2 октября, команда сыграет со СКА.