«Сочи» обыграл «Торпедо», одержав 7-ю победу в 8 последних матчах. Мичков забил победный гол
«Сочи» обыграл «Торпедо» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это седьмая победа команды тренера Дмитрия Кокорева в восьми последних играх.
Победный гол забил форвард Матвей Мичков. Он также отметился передачей. Теперь на его счету 7 (3+4) очков в 8 играх сезона.
Нападающий Борна Рендулич сделал хет-трик в этом матче.
На данный момент «Сочи» занимает четвертое место в таблице Запада, набрав 16 очков после 12 игр КХЛ.
В следующем матче, 2 октября, команда сыграет со СКА.
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