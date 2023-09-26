Матвей Мичков: «Этот «Сочи» может и будет побеждать. Стоят большие задачи, очень хорошая команда, есть все шансы на плей-офф»
Матвей Мичков поделился мыслями об игре в составе «Сочи».
– СКА отдал вас в аренду, и в «Сочи» сразу же у вас пошла игра.
– На самом деле в этой игре еще нужно добавлять – и в командном плане, и в личном.
Совершенствованию нет предела, охота выступать все лучше и лучше. Надо двигаться вперед. Надеюсь, что в дальнейшем моя игра будет только лучше. И каждый матч будет победным.
– Вы в «Сочи» получаете в среднем 14:16 минут за матч. По сравнению со СКА ваше игровое время выросло в три раза. А вы готовы еще чаще выходить на лед?
– Я отлично себя чувствую. Стараюсь сделать все для победы команды.
Рад, что игровое время выросло – Дай Бог, чтобы так и дальше было. Но главное, чтобы «Сочи» почаще выигрывал. Это самая важная наша цель.
– Вы сделали дубль в матче с «Трактором», забили победный гол. Тот день, когда получалось все?
– Всегда приятно забивать, как и любому хоккеисту – он ради этого и играет, чтобы забить гол. Нереально крутые эмоции, когда забрасываешь шайбу.
Тем более я не мог забить в четырех матчах до этого. Приятно, что партнеры помогли мне это сделать. Так получилось за счет товарищей по команде, за счет коллективной игры.
И я бы не сказал, что дубль – прям что-то особенное. Все парни очень хорошо играли. Мы же уступали 2:3 к 51-й минуте.
Но забили очень важный гол, когда бросил и хорошо попал Кирилл Рассказов. А на последней минуте мы забросили победную шайбу.
Но та игра уже в прошлом. Сейчас важно хорошо сыграть против «Спартака».
– В чем «Сочи» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном? Вы тогда в плей-офф не попали.
– Наверное, будет некорректно сравнивать с моей стороны.
Пусть сравнения проводят аналитики и всякие эксперты. Но в этом году у нас очень хорошая команда, и есть все шансы на плей-офф.
Перед нами стоят большие задачи. И команда у нас очень дружная, сплоченная, с характером. Этот «Сочи» может и будет побеждать, – сказал нападающий «Сочи» Матвей Мичков.
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