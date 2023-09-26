Матвей Мичков: «Этот «Сочи» может и будет побеждать. Стоят большие задачи, очень хорошая команда, есть все шансы на плей-офф»

Матвей Мичков поделился мыслями об игре в составе «Сочи».

– СКА отдал вас в аренду, и в «Сочи» сразу же у вас пошла игра.

– На самом деле в этой игре еще нужно добавлять – и в командном плане, и в личном.

Совершенствованию нет предела, охота выступать все лучше и лучше. Надо двигаться вперед. Надеюсь, что в дальнейшем моя игра будет только лучше. И каждый матч будет победным.

– Вы в «Сочи» получаете в среднем 14:16 минут за матч. По сравнению со СКА ваше игровое время выросло в три раза. А вы готовы еще чаще выходить на лед?

– Я отлично себя чувствую. Стараюсь сделать все для победы команды.

Рад, что игровое время выросло – Дай Бог, чтобы так и дальше было. Но главное, чтобы «Сочи» почаще выигрывал. Это самая важная наша цель.

– Вы сделали дубль в матче с «Трактором», забили победный гол. Тот день, когда получалось все?

– Всегда приятно забивать, как и любому хоккеисту – он ради этого и играет, чтобы забить гол. Нереально крутые эмоции, когда забрасываешь шайбу.

Тем более я не мог забить в четырех матчах до этого. Приятно, что партнеры помогли мне это сделать. Так получилось за счет товарищей по команде, за счет коллективной игры.

И я бы не сказал, что дубль – прям что-то особенное. Все парни очень хорошо играли. Мы же уступали 2:3 к 51-й минуте.

Но забили очень важный гол, когда бросил и хорошо попал Кирилл Рассказов. А на последней минуте мы забросили победную шайбу.

Но та игра уже в прошлом. Сейчас важно хорошо сыграть против «Спартака».

– В чем «Сочи» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном? Вы тогда в плей-офф не попали.

– Наверное, будет некорректно сравнивать с моей стороны.

Пусть сравнения проводят аналитики и всякие эксперты. Но в этом году у нас очень хорошая команда, и есть все шансы на плей-офф.

Перед нами стоят большие задачи. И команда у нас очень дружная, сплоченная, с характером. Этот «Сочи» может и будет побеждать, – сказал нападающий « » .